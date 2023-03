Peça "Retratos de Chumbo: As Rosas que Enfrentaram os Canhões" retorna ao Teatro Fernando Santa Cruz

A- A+

O Grupo de Teatro João Teimoso volta a encenar o espetáculo “Retratos de Chumbo: As Rosas que Enfrentaram os Canhões”, que aborda os horrores da ditadura militar no Brasil. A apresentação será no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, neste sábado (25), às 19h.

Com texto baseado em pesquisas e entrevistas, a peça narra a luta de mulheres contra o regime autoritário instalado no País em 1964. Esse período tenebroso na história brasileira é mostrado do ponto de vista delas, que sofreram perseguição, foram presas, torturadas e mortas.

Sobem ao palco as atrizes Chell Moriim, Laís Alves e Jéssica Preta, com Liizz Rosa e Cleo Lima como elenco de apoio. O texto e a direção são assinados por Oséas Borba Neto, que há 22 anos comanda o Grupo de Teatro João Teimoso.



Serviço:

Espetáculo “Retratos de Chumbo: As Rosas que Enfrentaram os Canhões”

Neste sábado (25), às 19h

No Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda)

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda no Sympla



