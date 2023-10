A- A+

TEATRO Peça "Retratos de Chumbo, As Rosas que Enfrentaram os Canhões" ganha novas sessões no Recife Espetáculo inicia curta temporada no Teatro Hermilo Borba Filho neste sábado (7), às 19h

O Grupo de Teatro João Teimoso retorna aos palcos com a peça “Retratos de Chumbo, As Rosas que Enfrentaram os Canhões”. As apresentações ocorrem nos dois próximos finais de semana, a partir deste sábado (7), sempre às 19h, no Teatro Hermilo Borba Filho.

A peça resgata as histórias de mulheres que lutaram contra as atrocidades da Ditadura Militar no Brasil. Sua dramaturgia parte de um trabalho de pesquisa baseado em depoimentos de pessoas que vivenciaram esse triste momento da história do País.

Com texto e direção de Oséas Borba Neto, o espetáculo fala de jogo do poder, torturas e manipulação do povo em nome da Pátria e de Deus. No palco, estão as atrizes Chell Moriim, Laís Alves e Jéssica Preta.

Serviço:

“Retratos de Chumbo, As Rosas que Enfrentaram os Canhões”

Neste sábado (7) e domingo (8), 14 e 15 de outubro, às 19h

No Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos por R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda pelo Sympla



