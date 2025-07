A- A+

Agenda Cultural Peça Sertão terá apresentação gratuita neste sábado (2) no Hotel Central Dirigida pelo dramaturgo Moisés Monteiro de Melo Neto, a exibição acontece no Salão de Chá do Hotel Central, na Boa Vista

De autoria do dramaturgo, escritor e professor universitário Moisés Monteiro de Melo Neto, a peça Sertão terá exibição gratuita neste sábado (2), às 16h, no Salão de Chá do Hotel Central, que fica no bairro da Boa Vista, região central do Recife.

O texto será apresentado no Ciclo de Leituras dramatizadas pelo grupo Cia Dona Rosa de Teatro com direção do próprio autor, além de ter a participação da atriz Thalita Gadêlha e do ator Angelis Nardelli. A sonoplastia fica por conta de Diogo Sá.

A peça conta a história dos conflitos de uma família sertaneja envolvida com uma herança e expõe uma realidade de preconceito e jogo de interesses.

O protagonista vivido por Angelis Nardelli é o sertanejo Jonas, que voltou de sua residência em Nova York, nos Estados Unidos, após 5 anos.

Com o retorno, o personagem enfrenta a ganância da prima Sevi, interpretada por Gadêlha, e está disposto a fazer tudo após ela destruir quase completamente sua vida.



SERVIÇO

'Sertão', peça com texto e direção de Moisés Monteiro de Melo Neto

Onde: Salão de Chá do Hotel Central (Av. Manoel Borba, 209 - Boa Vista, Recife/PE)

Quando: Sábado (2 de agosto)

Que horas: 16h

Veja também