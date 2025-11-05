A- A+

Teatro Peça "Tom Na Fazenda", com Armando Babaioff, volta ao Recife para curta temporada; confira Apresentação acontece de sexta-feira (7) a domingo (9), no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu

Aclamada pela crítica, a peça Tom Na Fazenda retoma turnê pelo Brasil. No Recife, a apresentação acontece de sexta-feira (7) a domingo (9), no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.





A agenda acontece depois de uma temporada no Festival de Edimburgo, na Escócia/Reino Unido, que é considerado o maior festival de teatro do mundo. Por lá, foram mais de sete mil espectadores, que contibuiram ainda mais para a boa repercussão do projeto em terras estrangeiras.

Prova disso foi destaque em jornais do Reino Unido, como The Guardian, onde o crítico Mark Fisher escreve que TNF é um “impressionante estudo sobre a homofobia”, e que é "tão cruel quanto hipnotizante".

Com incentivo da Lei Rouanet, patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura, a montagem, idealizada por Armando Babaioff com direção de Rodrigo Portella, tem no elenco Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary, além do próprio Babaioff.

A obra expressa um drama que aborda questões como a homofobia e o patriarcado, tão presentes em dinâmicas familiares. Baseada na obra "Tom à la Farme", do autor canadense Michel Marc Bouchard, já conquistou plateias por todo o Brasil.

Na sinopse, o publicitário Tom (Armando Babaioff) vai à fazenda da família para o funeral de seu companheiro. Ao chegar na casa, descobre que a sogra Agatha (Denise Del Vecchio) nunca tinha ouvido falar de sua existência e tampouco que o próprio filho era gay e, para piorar, descobre que ela está à espera de Helen, a suposta "namorada" do filho morto, que na verdade é Sara (Camila Nhary), numa farsa criada para convencer Agatha da heterossexualidade do filho.

Ambientada no contexto rual, onde a fazenda, aos poucos, vira cenário de um jogo perigoso, onde quanto mais os personagens se aproximam, maior o choque de suas contradições.

SERVIÇO:

Tom na Fazenda

Local: Teatro Luiz Mendonça, Av Boa Viagem, S/N, Parque Dona Lindu

Apresentações: sexta (7), às 20h; sábado (8), às 20h; e domingo (9), às 19h

Ingressos: R$ 140 e R$ 70 (meia)

Vendas online: aqui

