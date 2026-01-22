"Pecadores" faz história e bate recorde com 16 indicações ao Oscar
Em seguida, vem "Uma Batalha Após a Outra", estrelado por Leonardo DiCaprio, com 13 indicações, e "Frankenstein", do diretor mexicano Guillermo del Toro, que recebeu 9
"Pecadores", o filme de época que mistura terror, ação e música, lidera a disputa pelo Oscar com um recorde de 16 indicações aos prêmios da Academia, que, nesta quinta-feira (22), anunciou os indicados que irão à aguardada cerimônia em 15 de março.
O recorde anterior era compartilhado por "A Malvada", "Titanic" e "La La Land", todos empatados com 14 indicações.
O thriller dirigido por Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra", ficou em segundo lugar, indicado em 13 categorias, seguido por "Frankenstein", do diretor mexicano Guillermo del Toro, que recebeu nove indicações.
"Pecadores", ambientada no sul dos Estados Unidos segregacionista da década de 1930, vai competir a melhor filme e garantiu ao seu realizador Ryan Coogler ("Pantera Negra") uma vaga para disputar a estatueta de melhor diretor.
A produção vampiresca também posicionou Michael B. Jordan, que interpreta dois irmãos gêmeos, na categoria de melhor ator, assim como Delroy Lindo para melhor ator coadjuvante e Wummi Mosaku para melhor atriz coadjuvante.
Mas "Pecadores" não parou por aí e repercutiu em categorias técnicas, de roteiro, figurino, maquiagem e musicais, incluindo a indicação de "I Lied To You", para melhor canção original.
Foi uma madrugada de sucesso para a Warner Bros, que recebeu 30 indicações com suas produções "Pecadores" e "Uma Batalha Após a Outra", as duas mais indicadas para a 98º edição dos prêmios, que serão entregues em 15 de março em Hollywood.