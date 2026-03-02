A- A+

TEMPORADA DE PREMIAÇÕES "Pecadores" triunfa no "The Actor Awards" Filme venceu na categoria de melhor elenco, o prêmio mais importante de noite

"Pecadores" triunfou no domingo (1) ao vencer na categoria de melhor elenco, o prêmio mais importante do 'The Actor Awards', concedido pelo Sindicato dos Atores de Hollywood, a última etapa da temporada antes do Oscar.

Com a vitória, o filme dirigido por Ryan Coogler ganha fôlego na disputa do Oscar contra o outro favorito, "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson.

Jessie Buckley confirmou o favoritismo ao vencer o prêmio de melhor atriz por seu trabalho em "Hamnet".

Na categoria masculina, Michael B. Jordan venceu por interpretar os gêmeos de 'Pecadores' e foi muito aplaudido.

Entre os coadjuvantes, os vencedores foram Sean Penn ("Uma Batalha Após a "Outra") e Amy Madigan ("A Hora do Mal").

A 32ª edição do prêmio concedido pelo sindicato SAG-AFTRA, que tem mais de 160.000 membros, também homenageou o astro Harrison Ford com um prêmio pelo conjunto de sua carreira.

Lista de vencedores do "The Actors Awards"

CINEMA

Melhor elenco: "Pecadores"

Melhor ator: Michael B. Jordan, "Pecadores"

Melhor atriz: Jessie Buckley, "Hamnet"

Melhor ator coadjuvante: Sean Penn, "Uma Batalha Após a Outra"

Melhor atriz coadjuvante: Amy Madigan, "A Hora do Mal"

Melhor elenco de dublês: "Missão Impossível - O Acerto Final"

TELEVISÃO

Melhor elenco de série de drama: "The Pitt"

Melhor ator de série de drama: Noah Wyle, "The Pitt"

Melhor atriz de série de drama: Keri Russell, "A Diplomata"

Melhor elenco de série de comédia: "The Studio"

Melhr ator de série de comédia: Seth Rogen, "The Studio"

Melhor atriz de série de comédia: Catherine O'Hara, "The Studio"

Melhor ator de minissérie ou filme para TV: Owen Cooper, "Adolescência"

Melhor atriz de minissérie ou filme para TV: Michelle Williams, "Morrendo por Sexo"

Melhor elenco de dublês em série: "The Last of Us"

