Música Pecinho Amorim lança "'Forrócinho', seu novo álbum, no Terra Café, nesta sexta (17) Filho de Petrucio Amorim dividirá o palco com o pai e com convidados especiais

Um dos artistas da nova geração do forró pernambucano, Pecinho Amorim, se prepara para lançar oficialmente seu terceiro álbum de carreira, nesta sexta-feira (17), em show no Terra Café, no Recife, com ingressos disponíveis no Sympla. Intitulado 'Forrócinho', o projeto apresenta 10 canções autorais, fruto de colaborações com nomes renomados como Jorge de Altinho, Mestrinho, Carlos Filho, Juba e Vitória do Pife.



Pecinho explica que convidou esses artistas devido à sua admiração pelo trabalho deles. "Este projeto está maravilhoso, simplesmente incrível. Foi uma combinação perfeita. Estou imensamente feliz e grato por essas participações brilhantes", revela. Herdeiro do legado poético do forró de seu pai, Petrucio Amorim, Pecinho não só adquiriu o gosto pela música, mas também a inspiração para compor suas próprias canções.



Uma das faixas de destaque do 'Forrócinho' é a canção "Meia Volta", gravada em maio de 2023 pela dupla Matheus e Kauan, com a participação de Xand Avião, onde Pecinho figura como um dos compositores. O sucesso atingiu a impressionante marca de 9,7 milhões de visualizações no YouTube.



Novo álbum de Pecinho Amorim será lançado nesta sexta-feira (17)

"Forrocinho"



No seu novo álbum, o pernambucano divide os vocais dessa música com Jorge de Altinho. "Decidi convidar Jorge de Altinho para dividir essa canção comigo devido à minha admiração por ele e ao fato de saber que Xand, que a interpretou com a dupla Matheus e Kauan, também é um grande fã dele. Foi uma forma de homenageá-los", compartilha Pecinho.



A música de trabalho, intitulada ‘Rota de Fuga’, é uma colaboração com o produtor musical Ruan Phylipe. O 'Forrócinho' já está disponível nas principais plataformas de streaming.



Ouça:







Participação especial



Na sexta-feira, pai e filho se unirão no palco, acompanhados por convidados especiais. "Cresci observando meu pai e diversos parceiros em casa, compondo, cantando. Eu me vi imerso nesse universo. Ele é minha grande referência como pai, como cantor, como poeta. Tudo começou com ele", afirma o músico.

SERVIÇO:

Lançamento do Forrócinho

Quando: Sexta-feira (17.05.24)

Horário: 21h

Local: Terra Café (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Recife)

Ingressos à venda pelo Sympla

