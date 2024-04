Pedagoga e influencer: quem é Daniela Amorim, mãe de MC Daniel

A- A+

Com redes sociais, a família toda de um famoso é alçada à notoriedade e na casa de MC Daniel isso não é diferente. A mãe dele, Daniela Amorim, soma hoje 800 mil seguidores nas redes sociais e se descreve como "influenciadora", além de "pedagoga e mãe".

Nas redes sociais, Daniela acompanha de perto o trabalho de MC Daniel, mostrando bastidores de shows, gravações, ensaios e turnês. No Lollapalooza, no último fim de semana, ela mostrou todos os detalhes da primeira apresentação do músico.

MC Daniel já contou que é Daniela quem cuida de seu dinheiro. Numa viagem para Milão em fevereiro, ele disse a seus seguidores que ela deixou que ele gastasse R$ 100 mil.

"Mamãe liberou R$ 100 mil para eu gastar do meu próprio dinheiro, que ela que manda", disse ele. "Vou comprar um videogame lá".





"Isso, compra. Melhor coisa. Ótimo", disse Daniela, que já ganhou um apartamento e um carro do filho.

Daniela também é designer na marca de joias D'Amorim. "A ideia surgiu após meu filho, MC Daniel, estourar com suas músicas de motivação e também quebrando um paradigma de sempre falar de Deus em seus shows", escreve Daniela na aba "quem somos" da marca. "Sou diretora de escola pública e meu filho falou carinhosamente que gostaria que eu 'parasse' de trabalhar, porém trabalhar com crianças é meu combustível de amor diário. Então, nasceu em meu coração a ideia da loja virtual de joias e acessórios, as joias simbolizam elegância, brilho, e lembrando sempre que somos FILHOS DE UM REI!"

