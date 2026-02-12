Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Famosos

Pedalada em Ipanema, massagem e praia: Ricky Martin chega ao Rio para curtir o carnaval

Cantor porto-riquenho, que se apresentou com Bad Bunny no Super Bowl, já viralizou ao declarar seu amor pela folia carioca

Reportar Erro
Ricky MartinRicky Martin - Foto: Reprodução/Divulgação

Depois de cantar no Super Bowl a convite de Bad Bunny, Ricky Martin chegou ao Rio de Janeiro para o carnaval. O cantor porto-riquenho posou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (12), cliques de sua vida na cidade maravilhosa: praia, massagem, pedalada no calçadão de Ipanema: "Tô no Rio", escreveu o cantor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Ricky Martin (@ricky_martin)


Esta não é a primeira vez de Ricky Martin no carnaval do Rio. O ídolo pop já esteve na cidade algumas outras vezes, é um entusiasta da capital carioca. Seu amor pelo carnaval da cidade já viralizou nas redes sociais. 

Leia também

• "Spider-Noir", série do Homem-Aranha com Nicolas Cage, ganha prévia e data de estreia

• Shakira fala pela primeira vez sobre expectativa para show gratuito em Copacabana

• Enquete BBB26: qual foi a maior treta do reality em um mês de edição?

Reportar Erro

Veja também

Newsletter