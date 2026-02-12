A- A+

Famosos Pedalada em Ipanema, massagem e praia: Ricky Martin chega ao Rio para curtir o carnaval Cantor porto-riquenho, que se apresentou com Bad Bunny no Super Bowl, já viralizou ao declarar seu amor pela folia carioca

Depois de cantar no Super Bowl a convite de Bad Bunny, Ricky Martin chegou ao Rio de Janeiro para o carnaval. O cantor porto-riquenho posou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (12), cliques de sua vida na cidade maravilhosa: praia, massagem, pedalada no calçadão de Ipanema: "Tô no Rio", escreveu o cantor.



Esta não é a primeira vez de Ricky Martin no carnaval do Rio. O ídolo pop já esteve na cidade algumas outras vezes, é um entusiasta da capital carioca. Seu amor pelo carnaval da cidade já viralizou nas redes sociais.

