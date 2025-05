Pedido de namoro, filhos e fim amigável: o relacionamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe ano a ano

A- A+

Agora que o relacionamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe chegou ao fim, vale lembrar como foi a trajetória do ex-casal ao longo desses cinco anos. Eles viveram intensamente o amor e, claro, compartilharam tudo com os milhões de seguidores que os acompanham nas redes sociais.



Ela, uma das principais influencers do país; ele, filho de um dos maiores nomes do sertanejo e com suas próprias músicas entre as mais ouvidas nas paradas. Juntos, movimentaram a web durante todo o período em que estiveram juntos.





2020

O primeiro ano de relacionamento deles foi, sem dúvida, um dos mais frenéticos. Tudo começou em junho, quando um amigo de Zé Felipe mostrou a ele um vídeo de Virginia dançando. O cantor gostou do que viu, enviou um “oi” pela caixa de mensagens do Instagram e ela respondeu, dando início à conversa. Naquele momento, o artista chegou a viajar para o Paraná para conhecer a garota que havia lhe chamado tanta atenção.





Zé Felipe e Virginia Fonseca em 2020 — Foto: Reprodução

Já no segundo dia de encontro presencial, Zé Felipe pediu Virginia em namoro. Cerca de 15 dias depois, os dois já estavam morando juntos em Goiânia — sim, ela aceitou a mudança para viver com o namorado. Com alguns meses de relação, em outubro, eles anunciaram a primeira gravidez: a de Maria Alice. “Não foi programado”, afirmou. “A gente tinha plano de ter filhos, mas ano que vem engravidar para ter em 2022.”

2021

Enquanto esperavam pelo nascimento de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe se casaram. “E de todos os sonhos, um se realizou hoje! Me casei com o amor da minha vida, prometo ser fiel, te amar e te respeitar até que a morte nos separe! Como eu sempre digo, te amo infinito e além”, afirmou ela na ocasião. O casamento civil foi realizado de forma íntima, para a família e amigos — Leonardo mesmo apareceu de regata para a cerimônia.





Casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe em 2021 — Foto: Reprodução

Maria Alice nasceu em maio de 2021. “Minha bonequinha de porcelana, minha vida inteira”, declarava-se a mãe à bebê em publicações.





Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, nasceu em maio de 2021 — Foto: Reprodução

2022

Durante um almoço com a família em março, Virginia e Zé Felipe anunciaram que estavam à espera de mais um filho. “Estou grávida. Estou muito feliz porque era algo que estava planejando já. Maria Alice foi promovida à irmã mais velha”, disse ela aos seguidores naquele momento. De fato, Maria Alice tinha 1 ano e 4 meses quando sua irmã, Maria Flor, nasceu.





Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, nasceu em maio de 2021 — Foto: Reprodução

“Nossa princesinha Florzinha chegou e muito bem. Cara de cansada, mas felicidade exalando”, comentou a influencer.

2023

Em fevereiro, Virginia e Zé Felipe decidiram buscar ajuda profissional para fortalecer a relação e começaram a fazer terapia de casal. Zé até ficou receoso sobre a ideia, mas ele acabou se surpreendendo positivamente com a experiência.





Influencer Virginia Fonseca presenteia marido, o sertanejo Zé Felipe, com um jatinho no aniversário de 25 anos — Foto: Reprodução

Demonstrações de luxo sempre existiram no relacionamento entre a influencer e o artista. Mas, em abril, ela deu de presente uma aeronave particular para seu então marido, Zé Felipe. O mimo para o companheiro foi um presente de aniversário — 25 anos naquele ano. “Pqp ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família todaaa, te amoo demais meu amor, esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo te amoooooooo”, publicou o cantor.

2024

As demonstrações de riqueza, claro, continuaram. O casal mostrou pela primeira vez, em abril, que havia adquirido um novo imóvel de luxo: uma casa de praia em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro. Virginia e Zé Felipe compraram a propriedade, que pertencia a Emerson Sheik, ex-jogador do Corinthians e Flamengo, por cerca de R$ 27 milhões.





Virginia Fonseca e Zé Felipe se mudam para nova mansão — Foto: Reprodução/Instagram

Em julho, Virginia e Zé Felipe inauguraram uma mansão em Goiânia, que construíram do zero. No local, o casal vivia uma vida luxuosa em uma casa que é comparada até mesmo a um shopping center pelos internautas. A propriedade tem sete suítes (todas com closet), brinquedoteca, piscina de 100 m² cujo entorno conta com um telão, varanda gourmet, biblioteca e estúdios de gravação para o casal. O ex-casal conta ainda com um quarto para comportar os presentes ganhados (os “recebidos”).

“Nossa casa ficou pronta! Mais um sonho realizado e confesso que até agora a ficha não caiu! Vai ser aqui que vamos criar nossos filhos e, se Deus nos permitir, viver o resto de nossas vidas”, dizia ela sobre a mansão nova.





Virginia Fonseca com José Leonardo — Foto: Instagram

O terceiro filho de Virginia e Zé Felipe veio ao mundo em setembro. Aguardado ansiosamente pelos fãs, o nascimento de José Leonardo, cujo nome é uma homenagem ao avô, o sertanejo Leonardo, contou até com um esquema que envolveu o hospital. A influenciadora alugou um andar inteiro na maternidade, a mais conceituada de Goiânia, para que cada acompanhante tivesse um quarto exclusivo.

2025

Antes da separação definitiva, neste mês, Virginia e Zé Felipe tiveram uma breve separação no início do ano. A influencer contou detalhes em seu programa, “Sabadou”, no SBT, em maio. “Chegou na fazenda bêbado já, e continuou bebendo muito”, disse ela, o que gerou uma discussão na Fazenda Talismã, propriedade do sogro, Leonardo, em Goiás. Antes disso, a apresentadora revelou que o marido chegou a mandá-la calar a boca na frente de outras pessoas, o que a deixou bastante irritada.





Virginia Fonseca e Zé Felipe — Foto: Reprodução/Instagram

Mas em fevereiro, ela falava abertamente que desejava se casar com o amado na igreja. “Se Deus quiser, vou me casar na igreja com o Zé. Só que eu estava comentando com ele esses dias. O negócio é o seguinte: é o meu sonho casar na igreja. Depois que meu pai faleceu, eu deixei um pouco de lado porque era meu sonho entrar na igreja com o meu pai. Meu pai faleceu e eu deixei um pouco de lado isso e tudo o mais”, afirmou ela.

O fim do relacionamento, por fim, veio a público em 27 de maio. “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento”, escreveram eles em uma publicação em conjunto, destacando que continuam a relação como amigos.

