Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cinema

Pedro Almodóvar é homenageado com retrospectiva em São Paulo

Carreira do cineasta espanhol será celebrada em mostra com vinte filmes na Cinemateca Brasileira

Reportar Erro
Pedro AlmodóvarPedro Almodóvar - Foto: AFP

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar será homenageado com uma mostra na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, a partir desta quarta (4) e até o próximo dia 15.

A mostra reúne vinte filmes do cineasta, como "A Lei do Desejo", "De Salto Alto" e "Kika", que serão apresentados em negativos de 35mm preservados pela Cinemateca, além de títulos mais recentes como "O Quarto ao Lado" e "A Pele que Habito".

Todas as sessões são gratuitas e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início de cada exibição.

Leia também

• Brasileira acusada de perseguir Jung Kook, do BTS, é indiciada na Coreia do Sul

• Raul Gil faz desabafo emocionado em estreia de programa: 'A idade não vai fazer eu parar'

• Warner Bros vai produzir filme de 'Game of Thrones' com roteiro do criador de 'House of Cards'

A Retrospectiva Pedro Almodóvar é uma parceria entre a Cinemateca Brasileira, a Embaixada da Espanha no Brasil e o Instituto Cervantes, com o intuito de celebrar os mais de 40 anos de filmografia do diretor.

Sobre o cineasta

Pedro Almodóvar é um cineasta referência no cinema espanhol, conhecido por seus filmes vibrantes, melodramáticos e com uso marcante da cor vermelha. Suas narrativas são intensas e carregadas de emoção, que abordam relações humanas de forma provocativa e sensível.

Entre seus filmes mais conhecidos estão "Tudo Sobre Minha Mãe" (1999), "Fale com Ela" (2002), "Volver" (2006) e "Dor e Glória" (2019), todos aclamados pela crítica internacional e premiados em festivais como Oscar, Cannes e Bafta.

Programação na Cinemateca

Endereço: Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino, São Paulo

4/3 (quarta-feira)

5/3 (quinta-feira)

6/3 (sexta-feira)

7/3 (sábado)

8/3 (domingo)

11/3 (quarta-feira)

12/3 (quinta-feira)

13/3 (sexta-feira)

14/3 (sábado)

15/3 (domingo)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter