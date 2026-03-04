A- A+

Cinema Pedro Almodóvar é homenageado com retrospectiva em São Paulo

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar será homenageado com uma mostra na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, a partir desta quarta (4) e até o próximo dia 15.

A mostra reúne vinte filmes do cineasta, como "A Lei do Desejo", "De Salto Alto" e "Kika", que serão apresentados em negativos de 35mm preservados pela Cinemateca, além de títulos mais recentes como "O Quarto ao Lado" e "A Pele que Habito".

Todas as sessões são gratuitas e os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início de cada exibição.

A Retrospectiva Pedro Almodóvar é uma parceria entre a Cinemateca Brasileira, a Embaixada da Espanha no Brasil e o Instituto Cervantes, com o intuito de celebrar os mais de 40 anos de filmografia do diretor.

Sobre o cineasta

Pedro Almodóvar é um cineasta referência no cinema espanhol, conhecido por seus filmes vibrantes, melodramáticos e com uso marcante da cor vermelha. Suas narrativas são intensas e carregadas de emoção, que abordam relações humanas de forma provocativa e sensível.

Entre seus filmes mais conhecidos estão "Tudo Sobre Minha Mãe" (1999), "Fale com Ela" (2002), "Volver" (2006) e "Dor e Glória" (2019), todos aclamados pela crítica internacional e premiados em festivais como Oscar, Cannes e Bafta.

Programação na Cinemateca

Endereço: Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino, São Paulo

4/3 (quarta-feira)

Filme: O Quarto Ao Lado Horário: 19h30 Local: Área Externa

5/3 (quinta-feira)

Filme: Dor E Glória Horário: 17h30 Local: Sala Grande Otelo

Filme: A Pele Que Habito Horário: 20h Local: Área Externa

6/3 (sexta-feira)

Filme: Abraços Partidos Horário: 17h30 Local: Sala Grande Otelo

Filme: Fale Com Ela Horário: 20h Local: Área Externa

7/3 (sábado)

Filme: A Lei Do Desejo Horário: 15h Local: Sala Grande Otelo

Filme: Matador Horário: 17h30 Local: Sala Grande Otelo

Filme: Mulheres À Beira De Um Ataque De Nervos Horário: 20h Local: Área Externa

8/3 (domingo)

Filme: De Salto Alto Horário: 15h Local: Sala Grande Otelo

Filme: Má Educação Horário: 17h30 Local: Sala Grande Otelo

Filme: Tudo Sobre Minha Mãe Horário: 20h Local: Área Externa

11/3 (quarta-feira)

Filme: Volver Horário: 20h Local: Área Externa

12/3 (quinta-feira)

Filme: Maus Hábitos Horário: 20h Local: Área Externa

13/3 (sexta-feira)

Filme: Ata-me Horário: 17h30 Local: Sala Grande Otelo

Filme: Carne Trêmula Horário: 20h Local: Sala Grande Otelo

14/3 (sábado)

Filme: Kika Horário: 17h30 Local: Sala Grande Otelo

Filme: A Flor Do Meu Segredo Horário: 20h Local: Sala Grande Otelo

15/3 (domingo)

Filme: O Que Eu Fiz Para Merecer Isto? Horário: 15h Local: Sala Grande Otelo

Filme: Labirinto De Paixões Horário: 17h30 Local: Sala Grande Otelo

Filme: Pepi, Luci, Bom E Outras Garotas De Montão Horário: 20h Local: Sala Grande Otelo

