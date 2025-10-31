No ar em "Dona de Mim" e "Vermelho Sangue", Pedro Alves vibra com dinâmica do audiovisual brasileiro

A- A+

Pedro Alves vive um momento de celebração. Nascido no Rio de Janeiro e criado na Bélgica, o ator de 32 anos tem tido a chance de acompanhar múltiplos trabalhos no ar. Além de viver o sensível Caco em “Dona de Mim”, ele também chegou ao Globoplay na trama de “Vermelho Sangue”, em que interpreta o vampiro Michel.



A boa safra tem gerado, inclusive, um reconhecimento do próprio público nos últimos meses. “É muito bom fazer personagens diferentes, né? Na novela, o Caco tem uma pegada mais de mocinho. A série é um vampiro mais dark. E é incrível como a novela atinge o público. Sou parado na academia, na padaria para falar da novela. As pessoas estão assistindo a ‘Dona de Mim’”, vibra.



Nas últimas semanas, a trama de Caco em “Dona de Mim” ganhou algumas complicações. Ayla, papel de Bel Lima, decide ter um filho por inseminação artificial e encontra Caco através de um grupo de doadores anônimos pela internet. Os dois fazem o procedimento, sem saber quem o outro é, e engravidam. No entanto, eles acabam se reencontrando na empresa de Ayla, a Boaz, e descobrem que o doador é o marido de Breno, de Gabriel Sanches, um funcionário da fábrica. “É uma situação incomum, mas eles acabaram se reencontrando. Tem gente que torce pelo casal Caco e Ayla, mas acho que não cabe”, defende.



Enquanto isso, na série “Vermelho Sangue”, Pedro se vê diante de uma trama mais lúdica e literária. Na pele do vampiro bicentenário Michel, ele faz de tudo para manter sua identidade preservada. No entanto, ao longo dos episódios, ele se envolve com a protagonista Luna, de Letícia Vieira. “O Michel não se apaixonava verdadeiramente por alguém há muito tempo, mas ao se aproximar da Luna ele finalmente volta a sentir esse amor genuíno, o que colocará algumas alianças à prova”, explica.



Com um currículo em construção no Brasil, Pedro descobriu cedo a paixão pelo teatro e começou a se profissionalizar ainda na Europa. A vivência no exterior deixou o português enferrujado, então ele tomou a decisão de estudar Artes Cênicas na CAL, no Rio de Janeiro. De volta ao exterior, Pedro morava na França quando surgiu a oportunidade para “Vermelho Sangue”.



“Assim que o texto chegou eu fiquei apavorado. Como contar essa história de vampiros e lobisomens? A gente não queria contar só mais uma história e, sim, valorizar nossa cultura e nosso país. O que me chamou atenção no roteiro foram as várias viradas e ganchos. Não é só uma série de fantasia, é um romance com aventura, thriller, mortes, enfim, passa por muitos lugares. O desafio nosso foi achar uma unidade e uma atmosfera para conectar todo esse ecossistema”, valoriza.

