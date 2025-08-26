Ter, 26 de Agosto

LITERATURA

Evento reúne poesia de Pedro Américo de Farias e música de Maciel Melo, em lançamento de livro

Poeta pernambucano lança, em evento no Recife, o livro "Conficções: poema quase limpo"

Maciel Melo e Pedor Américo de Farias se encontram em evento na Casa AlziraMaciel Melo e Pedor Américo de Farias se encontram em evento na Casa Alzira - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco; Socorro Nunes/Divulgação

O poeta pernambucano Pedro Américo de Farias lança o seu novo livro, “Conficções: poema quase limpo”, nesta quinta-feira (28). O evento, que ocorre na Casa de Alzira, no Bairro do Recife, às 19h, vai contar com microfone aberto, recital e cantoria. 

Após sessão de autógrafos do livro, o autor vai comandar o recital “Desaboio”. A poesia do escritor se encontra com a música do cantor, compositor e escritor Maciel Melo, que se apresenta na noite.

Publicado pela Mondru Editora, “Conficções: poema quase limpo” explora memória, ficção e experiência humana. A abordagem inovadora da obra mistura elementos narrativos com reflexões poéticas, apresentando uma linguagem que foge das formalidades.
 

Pedro Américo de Farias oferece uma reflexão sobre a posse da própria voz e do próprio texto, questionando as fronteiras entre o real e o imaginário. Ele ainda incorpora em sua obra referências culturais que vão desde o cinema e a literatura à música e a dança.

Desafiando convenções, “Conficções” se apresenta como um poema narrativo longo, em 28 fragmentos. Através da personagem Caminha, seu alter ego, o escritor aborda temas como a busca da identidade, a crítica social, a condição humana e a criação poética.

Serviço
“Conficções, Cantoria e Aboio”
Quando: nesta quinta-feira (28), às 19h
Onde: Casa de Alzira - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife
Ingressos por R$ 40, à venda no Sympla

 

