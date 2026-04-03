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BBB 26 Juiz descarta "surto psicológico" de Pedro Henrique no BBB 26 em processo contra a Globo Segundo magistrado, laudo apresentado pela defesa do vendedor ambulante foi realizado há mais de dois anos

O juiz responsável pelo processo de Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26, contra a Rede Globo descartou o argumento de que o vendedor ambulante teria sofrido um "surto psicótico" no programa. O caso foi noticiado pelo jornal Metrópoles e confirmado pelo Estadão nesta sexta-feira, 3.

A reportagem entrou em contato com o escritório de advocacia responsável pela defesa do ex-brother, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

O magistrado Wilson José de Freitas Júnior, da 2ª Vara Cível de Colombo, no Paraná, disse que o laudo apresentado pela defesa de Pedro Henrique foi assinado por um médico há mais de dois anos. Por isso, foi considerado que o ex-BBB tinha capacidade de tomar decisões no momento em que assinou o contrato do reality.



Além disso, o juiz ainda avaliou que Pedro Henrique não era uma "parte vulnerável" no contrato com a emissora. Conforme a decisão, o participante mantinha uma relação de negócios com a Globo, já que usava sua própria imagem e voz.

O magistrado definiu que o processo deveria correr no Rio de Janeiro. Após seis dias da decisão, porém, o processo foi encerrado de vez. Ele pode ser reaberto caso haja demanda ou pedido de uma das partes.

Relembre o episódio de Pedro Henrique no BBB 26

O caso que levou à saída do participante ocorreu dentro da casa, durante uma interação com Jordana Morais. Segundo relato da sister, Pedro se ofereceu para ajudá-la e a acompanhou até a despensa, onde tentou beijá-la sem consentimento.

"Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Cê tá louco?' e ele falou: 'Tô fazendo o que tô com vontade'", contou Jordana. A emissora chegou a exibir imagens do momento.

Após o ocorrido, Pedro decidiu deixar o programa. Ao ser questionado sobre a situação por outros participantes, respondeu: "O que não devia ter acontecido".

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que, caso ele não tivesse saído por conta própria, seria retirado pela produção.

Investigação e internação

O episódio levou à abertura de um inquérito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que indiciou o ex-BBB por importunação sexual

Após deixar o programa, Pedro retornou ao Paraná e foi internado em uma clínica psiquiátrica. De acordo com sua defesa, ele possui diagnóstico prévio de transtorno bipolar, que teria sido agravado durante o confinamento.



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