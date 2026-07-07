A- A+

FAMOSOS Pedro Bial, diz que prefere seu "cafofinho" ao "BBB" e elogia Fernanda Torres Jornalista, que sabatina a atriz, que foi sua ex-mulher, nesta terça-feira (7), afirma que um de seus maiores desafios é entrevistar gente com quem tem intimidade

Pedro Bial está de volta com o seu programa "Conversa com Bial". Nesta terça-feira (7), o jornalista sabatina a atriz Fernanda Torres, sua grande amiga e ex-mulher. Em entrevista ao videocast "Conversa vai, conversa vem", no ar Youtube do GLOBO e no Spotify, Bial falou sobre como é entrevistar pessoas com quem tem relações pessoais e lembrou a última conversa que teve com Fernandinha. Leia trecho:

É mais no "Conversa com Bial' ou era mais apresentando o BBB?

Eu prefiro o cafofinho de hoje em dia. O BBB foi muito importante, e não teria o cafofinho se não tivesse passado pela experiência do BBB, me formado o profissional mais à vontade com a linguagem do entretenimento.

Qual é o segredo para tirar o melhor que o entrevistado tem para dar em uma entrevista?

É intuitivo. E esse é um dos sinais de que a entrevista deu certo: quando você tira o melhor da pessoa e ela percebe isso. Mas é intuitivo. Às vezes, é quando você, sem querer, reconhece na pessoa alguma coisa que ela mesma não tinha reconhecido nela. E, aí, a pessoa fica apaixonada por você porque reconheceu esse talento nela. E, aí, você está lascado. És eternamente responsável pelo que cativas (risos).

É mais importante um roteiro preparado ou estar totalmente presente diante do entrevistado? Porque o que ele está falando na hora, pode ser melhor do que qualquer pergunta que você possa fazer, não é?

Roteiro tem que jogar fora. Você fez o dever de casa, ele está lá, mas chegou na hora, tem que jogar fora. Roteiro é algo a que você recorre se deu ruim, se deu branco, se interrompeu.

Como é entrevistar gente que tem intimidade, como por exemplo, a Fernanda Torres, sua ex mulher?

Ela me dá um baile, dá um baile em qualquer entrevistador. É um QI à parte. Para mim, o mais dificil é entrevistar alguém com quem eu tenha intimidade. Sempre tento lembrar que estou fazendo aquela pergunta não só pala minha curiosidade, mas pela curiosidade de quem está assistindo. Então tenho que perguntar coisas que estou careca de saber.

Veja também