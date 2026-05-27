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Pedro Bial diz que foi 'mané' na pior entrevista de sua carreira, lembrando gafe com Tom Jobim

"Ele tinha toda razão. Eu fui descuidado, desatento, fui mané", declarou o ator

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Pedro Bial lembra pior entrevista de sua carreiraPedro Bial lembra pior entrevista de sua carreira - Foto: Panelinha/YouTube/Reprodução / Estadão

Pedro Bial revelou qual considera ter sido a pior entrevista de seus mais de 40 anos de carreira na televisão. Durante participação no videocast Mesa da Rita, o jornalista relembrou uma conversa com Tom Jobim realizada em 1985 para o Globo Repórter, experiência que, segundo ele, ainda provoca vergonha décadas depois.

Ao falar sobre o episódio, Bial contou que ficou nervoso diante do compositor e acabou conduzindo a entrevista de forma desastrosa. "Fiquei nervoso, fiquei sem graça, foi um desastre", confessou. O apresentador afirmou que nunca havia contado a história publicamente por causa do constrangimento que sente ao lembrar das "gafes" cometidas durante a conversa.

A entrevista aconteceu quando Tom Jobim visitava o Catetinho, espaço histórico ligado à construção de Brasília, para encenar a Sinfonia da Alvorada. Na ocasião, o músico foi cercado pela imprensa e respondeu, durante horas, perguntas relacionadas à clássica canção Água de Beber.

Segundo Bial, ele não percebeu o desgaste do artista diante das perguntas repetitivas feitas pelos jornalistas. Quando finalmente teve a oportunidade de gravar a entrevista para o Globo Repórter, tentou fazer uma brincadeira envolvendo a música, mas o resultado não saiu como imaginava.

"E aí, Tom? Foi água de beber?", relembrou o apresentador.

A resposta do compositor veio de forma direta. "Não aguento mais falar de Água de Beber. Enchi o saco", respondeu Tom Jobim, já irritado com o assunto.

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'Fui mané'

Ao revisitar o episódio, Pedro Bial reconheceu que errou na abordagem e afirmou que até hoje revive o desconforto daquele momento.

"Ele tinha toda razão. Eu fui descuidado, desatento, fui mané", declarou.

O jornalista contou que a lembrança ainda funciona como uma espécie de trauma profissional. "Sabe quando você tem uma lembrança traumática que, toda vez que ela volta, você sente a mesma vergonha daquele momento?", comentou durante o bate-papo.

Série documental sobre Tom Jobim

Se a entrevista de 1985 virou uma memória difícil, o tempo também trouxe uma espécie de reencontro simbólico entre Pedro Bial e a obra de Tom Jobim. Atualmente, o apresentador dirige uma série documental sobre o músico, produzida em homenagem ao centenário do compositor, a ser celebrado em 2027.

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