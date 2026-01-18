A- A+

BBB 26 Pedro aperta botão da desistência e deixa o BBB 26 antes da primeira formação de paredão da casa Participante vinha acumulando problemas de convivência entre os brothers da casa

O participante curitibano do BBB 26 Pedro, de 22 anos, apertou o botão de desistência e deixou o reality na noite deste domingo (18).

A ação do participante antecedeu a primeira formação de pardão, que ocorre logo mais.

Ainda não se sabe o que motivou a desistência de Pedro, no entanto, o participante vinha tendo problema de convivência entre os brothers.

No mais recente, a participante Jordana relatou que Pedro tentou beijá-la a força na noite deste domingo.

"Eu tava procurando o baby liss, que tem o grosso, médio e fino. Achei que o maior tava com a Aline lá em cima. O Pedro falou: 'Na despensa deve ter mais', e eu achava que eram só dois. Eu falei: 'Vou ver'. Todo solícito, ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele, enfim... Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Cê tá louco?' e ele falou: 'Tô fazendo o que tô com vontade'.", relatou a particiante.

Antes desse episódio polêmico, Pedro também gerou descontentamento com outros brothers. Em uma das situações, o participante abriu um envelope pessoal de Solange, prática que é proibida dentro de casa.

Pedro também derrubou própolis no casaco de Marina Sena, namorada do participante Juliano Floss. O caso estressou o influenciador, que chegou a chorar e reclamou de Pedro.

Pedro também chegou a se desentender com a participante Ana Paula Renault. Em uma conversa na casa, o vendedor sugeriu que um mal-estar físico teria relação com a fé da jornalista.

Entre outras polêmicas, Pedro também gerou desconforto na casa ao comentar inúmeras vezes que traiu a sua esposa.

