Silvio Santos Pedro Cardoso critica homenagens a Silvio Santos e Delfim Netto: "Abusadores do Brasil" A assessoria do SBT disse que não irá se pronunciar sobre o comentário do ator

O ator Pedro Cardoso usou suas redes sociais neste domingo, 18, para expressar sua indignação às homenagens feitas a Silvio Santos e ao economista Delfim Netto.



O ex-ministro morreu no último dia 12, aos 96 anos, em São Paulo Já o apresentador morreu no sábado, 17, aos 93 anos, também na capital paulista.

"Silvio Santos e Delfim Neto. Eu nada teria a dizer sobre eles. Suas atuações públicas dizem antes; são degradantes. Os dois serviram a ditadura militar torturadora de 61, 64, 68. A ditadura que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras o fazem. Por mim, o falecimento deles seria deixado na intimidade de seus familiares", começou.



Ao Estadão, a assessoria do SBT disse que não irá comentar o assunto.



O ator chamou os dois de "abusadores do Brasil", alegando que eles não defendiam interesses do País, e sim seus próprios.

Ele ainda disse que se sente ofendido ao ver celebridades enaltecendo as personalidades.



"E, mais grave, sinto o peso da gigantesca hipocrisia dos que desejam enriquecer agradando aos que já são ricos. A verdade tem que ser dita. Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar. Enriqueceram porque serviram a ela; e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais. Talvez os tivessem, mas o que os fez ricos e poderosos não foram suas qualidades, mas os seus defeitos, suas fraquezas éticas".



Cardoso finalizou seu texto dizendo que outras pessoas morreram nos mesmos dias que Silvio Santos e Delfim Netto, e que são elas que merecem os elogios distribuídos.

