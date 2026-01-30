A- A+

Luto Pedro Pascal e outros famosos se despedem de Catherine O'Hara Atores e diretores fizeram posts nas redes sociais lamentando a morte da estrela de 'Esqueceram de mim'

Catherine O’Hara, famosa por filmes como "Esqueceram de mim" e "Beetlejuice", que morreu nesta sexta-feira (30), aos 71 anos, foi homenageada por outras estrelas de Hollywood com quem dividiu cenas ao longo da vida. Um deles foi um colega de trabalho recente, Pedro Pascal, ambos parte do elenco da série "The last of us", da HBO. O’Hara entrou na segunda temporada da produção.

“Oh, que bênção estar perto de você", escreveu o ator. "Eternamente grato. Há menos luz no meu mundo, neste mundo afortunado que teve você, e que a terá para sempre. Sempre. A única e inigualável Catherine O’Hara.”

O ator Justin Theroux, colega dela em "Beetlejuice: Os fantasmas ainda se divertem", também postou uma foto em homenagem a atriz, com os dizeres: "Você fará muita falta".

O diretor Ron Howard, que trabalhou com ela no filme "O jornal", (1994), também lamentou a morte da estrela com um post no X.

"Que notícia devastadora. Que pessoa, artista e colaboradora maravilhosa. Tive a sorte de dirigir, produzir e atuar em projetos com ela, e ela simplesmente se tornava mais brilhante a cada ano. Meus sentimentos à Bo e sua família".

Rita Wilson postou uma foto da colega com a delcaração: "Uma mulher autêntica e verdadeira em tudo o que fazia. Isso se refletia em seu trabalho, em sua vida (para quem a conhecia) e em sua família. Bo, Luke e Matthew, nossos mais sinceros pêsames. Que Catherine descanse em paz. Que sua memória seja eterna."

Veja também