Famosos Pedro Pascal quebra silêncio sobre jantar com Jennifer Aniston que gerou rumores de affair Astro de "The Last of Us" exaltou "amizade" com eterna Rachel de "Friends" e rasgou elogios a ela

Fotos do ator Pedro Pascal num jantar com a atriz Jennifer Aniston, no fim de semana, fizeram circular rumores de que Hollywood teria um novo casal.

As imagens flagraram os dois artistas numa conversa na calçada, em frente a um restaurante do Oeste de Los Angeles, e desde então mobilizaram a imprensa especializada no noticiário de celebridades e os milhares de fãs pelo mundo.

Jennifer Aniston and Pedro Pascal spark romance rumors with three-hour dinner https://t.co/XPj89zbWbO pic.twitter.com/67VyKlg9eU — Page Six (@PageSix) March 24, 2025

Astro da série "The Last of Us", Pedro Pascal compareceu nesta segunda-feira ao lançamento da segunda temporada da produção e foi questionado sobre o jantar com Jennifer e os rumores subsequentes.

