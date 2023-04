A- A+

CELEBRIDADES Pedro Pascal, Salman Rushdie e outros artistas aparecem em lista de pessoas mais influentes em 2023 Revista 'Time' elege nomes que devem se notabilizar como figuras mais relevantes no mundo neste ano; confira destaques do universo artístico

A revista "Time" publicou, nesta quinta-feira (13), a tradicional lista em que elege as cem personalidades mais influentes do mundo. Entre os nomes que devem ser mais relevantes em 2023, figuram artistas como o ator Pedro Pascal (destaque na série "The last of us"), a cantora Beyoncé, o escritor Salman Rushdie e a atriz Jennifer Coolidge (da série "The white lotus").

A lista é dividida em seis categorias (artistas, inovadores, titãs, líderes, ícones e pioneiros), e sempre uma pessoa relevante do cenário em questão é quem escreve o texto que acompanha a nomeação.

Amiga de Pedro Pascal, a atriz Sarah Paulson define o astro de "Last of us" como a "porr* do negócio". "Sua luz interior queima tão brilhante que simplesmente leva algum tempo para os olhos de quem o vê se ajustarem. Mas agora que vocês viram, vocês também sabem. Ele é a porra do negócio", escreveu Sarah na publicação

O escritor Salman Rushdie, de 75 anos, é considerado pela revista como um dos ícones de 2023. O autor indiano foi atacado a facadas no pescoço e no peito, em 2022, enquanto fazia uma palestra no Instituto Chautauqua, em Nova York. Ele ficou hospitalizado por seis semanas, perdeu a visão em um dos olhos e o movimento em uma das mãos.

Hadi Matar, de 24 anos, foi detido e acusado por homicídio duplamente qualificado, mas nega a acusação. Em 1989, o ex-líder do Irá, aiatolá Khomeini emitiu uma fatwa (pronunciamento legal feito por um especialista ou autoridade religiosa no Islã) ordenando sua execução por considerar o livro "Versos Satânicos" ofensivo ao profeta Maomé. A fatwa foi renovada em 2005 pelo aiatolá Ali Khamenei, atual líder do Irã. Por causa delas, Rushdie vive no anonimato durante anos.

"Salman Rushdie recusou-se a ser aterrorizado. Fora de sua escrita, esta é a lição de sua vida", escreveu o cantor Bono, vocalista da banda U2, no texto sobre o escritor. "Para mim, rock 'n' roll sempre foi sobre libertação. A criatividade contínua de Salman tornou-se uma expressão diferente dessa mesma libertação, um desafio e uma determinação de não ser silenciado", acrescentou o músico.

Alguns dos outros artistas citados como os nomes mais influentes de 2023, pela revista "Time" são o ator Michael B. Jordan, o escritor Neil Gaiman, o ator Ke Huy Quan (do atual vencedor do Oscar "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo") e a cantora Doja Cat.

