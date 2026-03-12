Qui, 12 de Março

Famosos

Confirmado na apresentação do Oscar, Pedro Pascal é alvo de críticas por suposto affair com diretor

Fãs de Pedro Pascal relatam estar sendo bloqueados pelo ator no Instagram após criticarem seu suposto namoro com Rafael Olarra

Pedro Pascal vai apresentar categoria no OscarPedro Pascal vai apresentar categoria no Oscar - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Pedro Pascal tem sido alvo de críticas nas redes sociais nos últimos dias, após rumores sobre um possível envolvimento com o diretor argentino Rafael Olarra.

A repercussão começou quando fãs passaram a associar o nome do cineasta a supostas organizações pró-Israel, o que gerou debate entre admiradores do ator, que já se manifestou publicamente em defesa da Palestina.
 

Segundo relatos que circulam online, Pascal, que vai apresentar uma das categorias do Oscar neste domingo (15), teria bloqueado algumas páginas dedicadas a ele após a onda de comentários.

Em meio à repercussão, a página de fãs Pedro Pascal Info anunciou na rede X (antigo Twitter) que encerraria suas atividades.


As acusações envolvendo Olarra surgiram após usuários apontarem que o diretor seguia contas associadas ao Sionismo antes da polêmica.

O termo se refere ao movimento político e ideológico que defende a criação e a manutenção de Israel como um Estado judeu, tema que aparece com frequência em debates ligados ao conflito no Oriente Médio e é criticado especialmente diante do aumento de violência na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza.

Nos comentários, parte dos usuários também saiu em defesa do diretor e do ator, argumentando que não há evidências concretas de que Olarra tenha ligação com organizações políticas.

 

 

 

