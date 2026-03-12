A- A+

Famosos Confirmado na apresentação do Oscar, Pedro Pascal é alvo de críticas por suposto affair com diretor Fãs de Pedro Pascal relatam estar sendo bloqueados pelo ator no Instagram após criticarem seu suposto namoro com Rafael Olarra

O ator Pedro Pascal tem sido alvo de críticas nas redes sociais nos últimos dias, após rumores sobre um possível envolvimento com o diretor argentino Rafael Olarra.



A repercussão começou quando fãs passaram a associar o nome do cineasta a supostas organizações pró-Israel, o que gerou debate entre admiradores do ator, que já se manifestou publicamente em defesa da Palestina.



Segundo relatos que circulam online, Pascal, que vai apresentar uma das categorias do Oscar neste domingo (15), teria bloqueado algumas páginas dedicadas a ele após a onda de comentários.



As acusações envolvendo Olarra surgiram após usuários apontarem que o diretor seguia contas associadas ao Sionismo antes da polêmica.



O termo se refere ao movimento político e ideológico que defende a criação e a manutenção de Israel como um Estado judeu, tema que aparece com frequência em debates ligados ao conflito no Oriente Médio e é criticado especialmente diante do aumento de violência na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza.



Nos comentários, parte dos usuários também saiu em defesa do diretor e do ator, argumentando que não há evidências concretas de que Olarra tenha ligação com organizações políticas.





Gente, sobre esse papo do “cancelamento” do Pedro Pascal por estar namorando um suposto sionista e bloquear fãs que foram atacar o namorado no Instagram… vou mandar a real.



Não vi nenhuma prova concreta de que o SUPOSTO namorado seja sionista. O que circula são comentários… pic.twitter.com/nPVUIpaMsd — Jamesons (@SiteJamesons) March 12, 2026

