Pedro Rhuas, autor best-seller, participa da Bienal de Pernambuco nesta quinta-feira (11)

Autor do best-seller “Enquanto Eu Não Te Encontro”, Pedro Rhuas estará na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco nesta quarta-feira (11). A partir das 15h, ele participa do painel “Escrevendo no Brasil de Hoje”, que também conta com a presença de Clara Alves, outra escritora de sucesso entre o público jovem.

Recentemente, Pedro lançou “O Mar me Levou a Você”, livro mais vendido do grupo Companhia das Letras durante a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Na quinta-feira (12), ele e Clara participam de bate-papo e sessão de autógrafos, às 17h, na Plataforma de Lançamentos.



Nascido em Mossoró, Pedro se considera “poticearense”, já que cresceu entre diferentes cidades do Rio Grande do Norte e do Ceará. Ele começou a escrever ainda aos 11 anos, em comunidades de RPG no Orkut sobre Harry Potter. Em seus livros, o autor preza pela representatividade LGBTQIAP+ e nordestina.

