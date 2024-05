A- A+

SHOW Pedro Sampaio comanda "after" oficial do show de Madonna em Copacabana O DJ sobe ao palco logo após o fim do show de Madonna, que está programado para as 21h45

Pedro Sampaio vai comandar o "after" oficial do show de Madonna na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, que ocorre no sábado, 4. O DJ confirmou a informação em seu perfil no Instagram na manhã desta quinta-feira, 2. "Estou muito honrado em fazer parte desse momento", escreveu ele.

O DJ sobe ao palco logo após o fim do show de Madonna, que está programado para as 21h45 e deve se estender por duas horas. Ele se apresenta no Palco Leme, em frente ao palco principal, entre as ruas Prado Júnior e Avenida Princesa Isabel.

