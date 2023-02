A- A+

bbb 23 Pedro Sampaio é a próxima atração da festa do BBB 23 O DJ promete um "gostinho de Carnaval" no agito dentro da casa, na sexta (24)

A próxima atração que vai agitar a festa do BBB 23 é Pedro Sampaio. O agito vai rolar nesta sexta (24) e o DJ está animado para a apresentação. “É a minha primeira apresentação solo na casa, então vai ser um baita show especial”, disse ele, em entrevista para o Estadão.

A festa será temática no estilo "hip hop". Após a apresentação de Pedro Sampaio, os participantes poderão brincar com elementos do cinema e da televisão, como claquete, câmera e luzes. O mundo do basquete também vai tomar conta da festa: bolas, adereços de torcida, uniforme e outros elementos ligados ao esporte são disponibilizados aos brothers. Já a última surpresa promete “vibe retrô das décadas de 1970 e 1980″, com direito a globo giratório, espelhos, câmera instantânea e acessórios que completam a pegada disco da época.

Veja também

k-dramas Após confirmação de uso de maconha, Yoo Ah-in testa positivo para propofol