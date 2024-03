A- A+

BBB24 Pedro Sampaio leva seu "PocPoc" para o reality neste sábado (9); saiba detalhes DJ será atração da festa com promessa de hits conhecidos do público

O DJ Pedro Sampaio vai comandar a festa deste sábado (9) no BBB24 e, decerto, brothers e sisters vão "descer para a pista" ao som de hits como "POCPOC" e "Cavalinho" - sucessos aclamados do artista, inclusive, no Carnaval deste ano.

Antes da noite de balada no sábado, porém, nesta quarta-feira (6) o Líder Lucas Henrique será anfitrião em festa - a segunda do brother na casa, à frente da liderança.









Com o tema "Churrasco na Laje", a noite de amanhã será regada de comes e bebes e de som puxado pelo grupo Jongo da Serrinha.

Refrões-Chicletes

Pedro Sampaio deixou marca registrada (nos ouvidos) de quem curtiu o Carnaval 2024, levado com predominância de hits como "PocPoc" - que liderou na plataforma Spotify a lista de mais tocadas no mês de fevereiro.



Tal qual o DJ, a baiana Ivete Sangalo também emplacou o seu "Macetando", enfileirando os hits chicletes da Folia de Momo deste ano.

