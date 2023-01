A- A+

Prévias Pedro Sampaio, Xanddy Harmonia e Raí Saia Rodada são atrações do Bloco do Rosa A terceira edição do evento acontece no dia 3 de fevereiro, no Parador

Um dos eventos mais esperados durante as prévias de carnaval, o Bloco do Rosa, está marcado para acontecer no dia 3 de fevereiro, no Parador. Raí Saia Rodada, Pedro Sampaio, Xanddy Harmonia e Patusco foram escalados para animar a terceira edição do evento, a partir das 21h.



”Após dois anos sem realizar nosso bloco por causa da pandemia, estamos de volta e com sede de fazer, mais uma vez, um evento marcante, com direito a abadá, muita purpurina e resenha”, adianta o produtor da Agência Delux, Rosalvo Luiz.

Uma das grandes atrações da festa, o cantor Raí Saia Rodada deve incluir no repertório sucessos da carreira, como a canção “Cheiro do Mato”, que fez parte da trilha sonora da novela "Pantanal", da TV Globo, além das músicas "Tapão Na Raba", "Bebe vem me procurar”, "Storiezin" e a mais recente “Solteiro Sem Futuro”, que já soma mais de 3,4 milhões de visualizações no YouTube.



Com agenda lotada para o período carnavalesco, Xanddy Harmonia promete colocar todo mundo pra dançar. Este será o primeiro carnaval do cantor de maneira independente. O famoso DJ Pedro Sampaio e o grupo Patusco também sobem ao palco do agito.



Os ingressos custam R$ 110,00, à venda no site e aplicativo do Ingresse. Mais informações estão disponíveis no perfil do Instagram, o @agenciadelux.



Serviço

Bloco do Rosa

Quando: Sexta, 3 de fevereiro, a partir das 21h.

Onde: Parador, Avenida Alfredo Lisboa, nº 5, Bairro do Recife.

Quanto: R$ 110,00, à venda no site e aplicativo do Ingresse

