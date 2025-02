Pedro Scooby anuncia que é o mais novo a criar conta no OnlyFans: ''Tô amarradão''

A- A+

Pedro Scooby está ''amarradão'' com uma nova novidade que anunciou nesta quinta-feira (6) aos seguidores do Instagram. O surfista começará a publicar conteúdos no OnlyFans, uma plataforma conhecida por abrigar criadores de vídeos pornográficos. Entretanto, quem pensa que ele seguirá esta mesma linha está bem enganado. O atleta afirmou que seu perfil se concentrará nos bastidores de suas viagens e trabalhos no esporte.

''Agora faço parte do time de atletas do OnlyFans. Mas não é o que vocês estão pensando'', disse ele, que está atualmente no Havaí, entre sorrisos.

Scooby, casado com a modelo Cíntia Dicker, explicou que a plataforma contratou vários atletas pelo mundo todo para mostrar os bastidores do mundo dos esportes. ”Então tem a galera do tênis, golfe, surfe, luta... Tem um monte de atletas. Tô amarradão! Tô filmando vários bastidores do mundo do surfe, da minha carreira, dos treinos, preparos, viagens, e vou soltar lá”, contou.

''Não é o que vocês estão pensando, mas vai ser muito legal'', vibrou ele, acrescentando que os internautas poderão se inscrever na sua conta sem a cobrança de valores.

''Quero mais é mostrar meus conteúdos: bastidores, onda gigante, treino, preparo, viagens maneiras que faço, várias coisas legais'', afirmou ele.

