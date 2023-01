A- A+

FAMOSOS Pedro Scooby chora ao falar de estado de saúde da filha: "Muita oração" Aurora, fruto do relacionamento entre o surfista e a modelo Cíntia Dicker, está internada desde que nasceu, no dia 27 de dezembro

O surfista Pedro Scooby publicou um vídeo nos Stories do Instagram em que aparece chorando ao comentar o estado de saúde da filha recém-nascida, fruto de seu relacionamento com a modelo Cíntia Dicker. Desde que a pequena Aurora nasceu, no dia 27 de dezembro, o bebê segue internado num hospital no Rio de Janeiro. O problema de saúde não foi revelado pela família.

"Estou saindo do hospital para resolver uma coisa. E hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça aqui da porta (do hospital) me falou: 'Vou te dar esse terço benzido para dar sorte para ela'. É isso... Muita oração. Deus está no comando, e vai dar tudo certo", contou Scooby, por meio de rede social.

Nesta semana, em meio a uma crise entre Pedro Scooby e a ex-mulher Luana Piovani, a modelo Cíntia Dicker usou as redes sociais para pedir respeito em 2023. Cíntia deixou de seguir a mãe de seus enteados no Instagram, assim como o surfista.

Nos últimos dias, o surfista havia atualizado o estado de saúde da filha, trazendo boas notícias. "Passando aqui para agradecer todas as orações e o carinho. A Aurora melhorou muito, a gente está muito feliz. Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá logo. Mas quero agradecer todas as orações, todas as mensagens, todas as energias positivas que mandaram".

Entenda briga entre Piovani e Scooby

Depois de divulgar um desabafo detonando o ex-marido Pedro Scooby, por não concordar com o valor da pensão que o surfista quer pagar para os três filhos que eles têm juntos, além de outras questões, Luana Piovani postou uma briga em troca de mensagens com Scooby: "Paguei suas contas até ontem, ingrato", disparou a atriz.

Na troca de farpas entre o casal, Piovani cobra o valor dos 50% das despesas dos três filhos Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7. O surfista, após se deparar com as cobranças, disse que prefere que o diálogo entre os dois passe a ser formalizado. E a atriz afirmou então que "todo mundo vai saber quem você é".

Veja também

DIA DO LEITOR Reflexões sobre o fim do mundo: como seriam os humanos sem ninguém por perto?