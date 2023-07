A- A+

Polêmica Pedro Scooby é flagrado saindo de festa com outra mulher; ele nega traição O surfista e ex-BBB deixava o aniversário do jogador Vini Jr.

A primeira noite de festa do aniversário do jogador Vini Jr., nesta terça (11), já rendeu polêmica envolvendo o nome do surfista e ex-BBB Pedro Scooby. Ele foi flagrado saindo da celebração acompanhado de uma mulher que não era a sua esposa, a modelo Cintia Dicker. O registro foi postado pela página "Condomínio da MFifi" e reproduzido em diversos outros canais.



Confira:



FOFOCA: De acordo com um perfil no Instagram, Pedro Scooby foi flagrado com outra mulher, saindo da festa do jogador Vini Jr.



Pedro Scooby é casado com Cíntia Dicker, com quem teve uma filha recentemente. pic.twitter.com/aOBwLUtRT7 — Central Reality (@centralreality) July 12, 2023

Scooby, no entanto, negou que tenha traído Cintia. "[Não] rolou nada. Ela é amiga dos meus amigos, eu acho. Um amigo meu estava ficando com ela. Saí [da festa] com um monte de gente. Não dirigi meu carro, um amigo meu dirigiu e deu carona!", disse o ex-BBB para o jornalista Léo Dias. "Pegaram esse vídeo super curto e estão fazendo essa loucura. O mundo está maluco!"



Curiosamente, o evento teve o uso de celulares proibido, o que não foi suficiente para evitar o registro do lado de fora.



