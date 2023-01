A- A+

Celebridades Pedro Scooby escapou de acidente em Nazaré, praia onde morreu Márcio Freire; veja vídeo O antigo "brother" falou durante a participação no "BBB 22" sobre o episódio que viveu, em 2019, no litoral de Portugal

O brasileiro pioneiro das ondas gigantes, Márcio Freire, caiu de uma onda na Praia do Norte, na cidade de Narazé, em Portugal, e morreu na tarde desta quinta-feira (5). O baiano, um dos integrantes do trio "Mad Dog", foi uma referência para a modalidade e inspirou novos atletas como Pedro Scooby, que quase não escapou da morte surfando na mesma praia. Veja vídeo:

Ao participar do Big Brother Brasil, Scooby relembrou o episódio ocorrido em 2019 quando ficou embaixo de várias ondas seguidas, sem conseguir subir, e o fez ter certeza da paixão pelas ondas gigantes.

Scooby deixou claro a importância que o episódio de 2019 teve, foi "um dos dias mais importantes da sua vida" tanto quanto o dia do nascimento. Para o surfista, o tempo embaixo d'água foi uma confirmação. Aliás, "só se vive uma vez", disse.

O acidente de Scooby

Na participação na edição do Big Brother Brasil 22, em uma conversa externa da casa, o surfista contou aos participantes sobre o acidente nas ondas de Nazaré e o momento em que quase morreu:

"Tem um vídeo do dia do acidente até, antes de entrar no mar, que um amigo pergunta se eu queria pegar onda e tal. Eu, olhando o tempo todo feio, chovendo, disse que não queria. Eu quero sempre pegar as ondas mais sinistras", contou Scooby ao relembrar os segundos mais longos da sua vida.

Mesmo submerso, devido à passagem de outras ondas, Scooby não perdeu a consciência e foi encontrado por um turista que andava de jet-ski no local. "Cheguei a perder a visão, mas não apaguei, ainda bem", contou no BBB.

Em 2019, logo após o ocorrido, Scooby contou no Instagram os detalhes do acidente e como o turista o salvou até depois do resgate realizando um primeiro-socorros completo.

"Ele colocou uns cobertores em mim. Me recuperei bem rápido. Só queria agradecer o carinho. Estou com o corpo doedo, meio quebradinho. Estou vivo! Peguei uma bomba animal! A onda que eu peguei foi sinistra! Foi perto da morte? Fui, mas estou vivo! Problemas acontecem e a vida continua, isso me faz dar mais valor", detalhou no perfil.

Homenagem ao "Mad Dog"

Scooby, apaixonado pelas ondas gigantes, se inspirou nos "Mad Dogs" (tradução literal, cachorros loucos) em que um dos integrantes era o Márcio Freire morto nesta quinta-feira.

O trio virou documentário em 2015, quando ficaram conhecidos por encarar ondas gigantes sem coletes salva vidas e sem o auxílio de jet skis no Havaí. Os "Mad Dogs" remavam em direção ás "Jaws", como são chamadas os enormes tubos que fazem os olhos dos especialistas na modalidade brilharem.

Demonstrando o afeto pelos aprendizados, o ex-bbb prestou uma homenagem no seu perfil do Instagram ao ídolo das ondas gigantes: "descanse em paz, ídolo", escreveu.

