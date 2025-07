Pedro Scooby lembra conflitos com Luana Piovani e diz que relação melhorou

A- A+

Durante participação no programa de Fernanda Gentil, exibido no YouTube nesta quarta-feira, 16, o surfista Pedro Scooby falou abertamente sobre os atritos com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, envolvendo a criação dos três filhos do ex-casal.

"Eu tive um problema grande com a mãe dos meus filhos e isso se tornou público. Na verdade, era um problema normal", afirmou Scooby, destacando que diferenças entre pais separados são comuns. Segundo ele, os conflitos vêm sendo superados com o tempo: "A gente está se acertando cada vez mais".

Pedro Scooby e Luana Piovani são pais de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10. Atualmente, Dom mora com o pai no Brasil, enquanto os gêmeos vivem com a mãe em Portugal. A relação entre os dois chamou atenção da mídia nos últimos anos devido às divergências públicas sobre a educação dos filhos.

Um dos episódios mais comentados ocorreu quando Scooby entrou com um pedido na Justiça para que Luana deixasse de se pronunciar publicamente sobre ele nas redes sociais. Em março deste ano, a atriz revelou que a solicitação foi revogada.

Sem citar o nome do ex-marido, Piovani comemorou o desfecho em um vídeo publicado nas redes sociais. "Ele teve que pegar a mordaça e engolir pelo rabo, porque ele perdeu, com a graça divina", disse. Segundo ela, o ex-companheiro optou por não recorrer da decisão e tem demonstrado sinais de amadurecimento.

