LADY GAGA NO RIO Pedro Scooby mostra multidão em show de Lady Gaga e se assusta: ''lotação máxima'' Surfista e ex-BBB acompanha apresentação na Praia de Copacabana de quarto do hotel Copacabana Palace, na frente do palco

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby usou as redes sociais, na noite deste sábado (3), para mostrar uma visão privilegiada da Praia de Copacabana durante o show de Lady Gaga. Hospedado num dos quartos do Copacabana Palace — onde, aliás, a própria cantora está com a equipe —, o carioca se assustou com a quantidade de gente ao olhar pela janela.

"Vai ser recorde de público, hein! Que isso. É gente até perder de vista", comentou ele, ao mostrar a massa de fãs sobre a areia. "Galera, são 18h20 e olha como já está: lotação máxima!", espantou-se o ex-BBB.

Horas antes do aguardado show gratuito de Lady Gaga em Copacabana, marcado para este sábado, a movimentação, de fato, já é intensa na orla. Milhares de fãs ocupam a areia e o calçadão em frente ao Copacabana Palace, onde o grande palco foi montado. O policiamento foi reforçado: agentes da Polícia Militar circulam entre o público e vigiam a multidão de torres elevadas instaladas ao longo da Avenida Atlântica. Além disso, drones com câmeras de reconhecimento facial sobrevoam a praia.

— Moro no Rio há 30 anos e venho a todos os shows em Copa — afirmou a empresa Patrícia de Souza, de 30 anos, moradora do Leme. — A sensação é realmente de segurança. Tem muita gente, mas o clima é ótimo. As pessoas estão fazendo selfie com seus celulares e estão arrumadas, com colares e acessórios, sem medo de serem roubadas. Espero que a noite termine nesse clima

Longas filas

O acesso à praia, no entanto, tem sido lento. As filas para a revista de segurança dobram o quarteirão em diversos pontos do bairro, especialmente nas áreas mais próximas ao palco. A entrada está sendo feita de forma controlada, com apenas uma pessoa por vez passando pelos pontos de checagem. A Polícia Militar tem apreendido objetos cortantes e armas brancas durante a triagem, mas um balanço parcial dessas apreensões ainda será divulgado.

Apesar da presença ostensiva da PM, cenas de risco chamam atenção. Na altura do hotel, fãs da cantora têm escalado árvores para tentar ver melhor o palco. Ao lado de algumas delas, inclusive, há cabines da polícia, mas a ação não tem sido coibida.

— A gente entende a empolgação, mas é perigoso. Eu vi um rapaz cambaleando no galho, achei que fosse cair. Podia se machucar ou machucar alguém lá embaixo — disse a comerciante Márcia de Almeida, de 49 anos, que passava pelo local com carrinho de bebida.

Com um público estimado em mais de 1,5 milhão de pessoas, o show promete ser um dos maiores da história do Rio. A expectativa é que a apresentação de Lady Gaga comece por volta das 21h. A recomendação da prefeitura é que os "lilttle monsters" usem transporte público.

