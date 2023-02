A- A+

FAMOSOS Pedro Scooby responde a Luana Piovani: "Meus filhos sempre vão ter pai e mãe" Em posicionamento enviado ao GLOBO, surfista e ex-BBB afirma que sempre cumpriu com os seus deveres e que pai e mãe devem ter responsabilidade emocional com os filhos

Eu queria deixar claro que eu não sou um genitor. Genitor é o cara que contribui só com o esperma, eu sou PAI com todas as letras maiúsculas. Ninguém além dos meus filhos ou as pessoas profissionais que trabalham comigo pode me julgar como pai.

Outra coisa que pra mim é importante é que nenhum pai precisa ser igual a uma mãe e nenhuma mãe precisa ser igual a um pai. Eu sempre cumpri com meus deveres junto com a escola e a saúde dos meus filhos, mas acima de tudo eu sempre construí lembranças amorosas, eles têm essas lembranças comigo como pai. Já falei várias vezes que eu não gosto de contratar motoristas, babás quando estou com os meus filhos, digo isso com todo respeito a quem contrata, mas eu prefiro eu mesmo fazer tudo sozinho com eles, viajo para o exterior com os três juntos sozinhos comigo, eu sempre cuidando deles três. E eu cuido dos meus filhos porque eu amo ser pai, amo cuidar deles.

Agora eu gostaria que todas as pessoas, a sociedade geral, esse tribunal da internet e a minha ex-mulher conseguissem respeitar a minha condição de pai de quatro filhos, eu não sou mais pai só de três. A minha guerreira caçula, que é menina, logo é uma mulher, precisa sim da minha atenção maior nesse momento, e isso é necessário que seja respeitado. Ela é um dos melhores quatro presentes que eu ganhei na minha vida.

Uma outra coisa é que além de pai, eu sou homem; além de homem, eu sou filho; além de filho eu também sou marido, amigo, atleta profissional do surfe. Se eu não parar a minha janta a qualquer momento pra atender o telefone, já vai sair na internet que eu não sou pai e etc, entende? E eu realmente não tô livre para ficar atendendo WhatsApp a qualquer momento, na hora que quiserem. Eu tenho total respeito pela mulher que é a mãe dos meus filhos e que continuará sendo sempre, mas isso não dá a ela o direito de invadir a minha vida profissional ou pessoal.

E eu queria deixar claro também que não existe essa história de tirar filhos de uma mãe ou do pai. Os filhos não são coisas. As crianças têm os seus direitos e são mais importantes que os direitos do pai e da mãe.

Também não tem fotos, o que tem é um print do perfil aberto do instagram dela, e esse processo tá sendo totalmente analisado, então pode ter certeza que nada nos meus processos vai ferir nenhum direito de nenhuma mulher que existe ou tenha existido na minha vida. Daqui a 10 anos, se meus filhos quiserem ver os processos, eles com certeza não vão encontrar nada contra a imagem da mãe deles.

Agora eu tô com suporte profissional, especializados em direitos humanos, trabalhando junto com meus advogados, que são especializados em direito das famílias, e sempre estiveram abertos a dialogar.

É importante deixar claro também que meus filhos sempre vão ter pai e mãe. Porque não adianta ter a responsabilidade de não atrasar cinco minutos na escola e não ter a responsabilidade emocional de não expor essas crianças a um constrangimento, de não expor os nossos filhos numa rede social pra que eles possam ir tranquilos pra escola sem ouvir coisas dos colegas ou dos pais dos colegas. Esse sensacionalismo nas redes sociais e em todos os lugares não resolve o problema quando eu olho no rosto dos meus filhos, quando eu tenho que ficar desconversando para não deixar esses problemas invadirem a vida deles. Então, isso também é dever de pai e de mãe, ter responsabilidade emocional, com os nossos filhos acima de tudo.

Sou a favor da gente ir para a internet discutir os direitos de mulheres e meninas. Isso deveria ser um interesse de pai e de mãe. E eu quero ser o melhor pai que as minhas meninas podem ter e por isso contratei profissionais especializados. Eu não quero ser o dono da verdade. Sempre fui da paz e do diálogo.

