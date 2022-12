A- A+

CELEBRIDADES Pedro Scooby tranquiliza fãs sobre estado de saúde da filha com Cíntia Dicker: "Melhorou muito" Com apenas dois dias de vida, Aurora teve de ser submetidas a cirurgias

Pedro Scooby foi até as redes sociais tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde da filha com a modelo Cíntia Dicker. Nascida nessa segunda-feira (26), Aurora teve de ser submetida a duas cirurgias, mas, segundo o pai, está melhorando. Em story publicado em sua conta no Instagram, Scooby agradeceu o apoio.

— Passando aqui para agradecer a todas as orações, todo o carinho. Eu vim aqui em casa agora, e a Cíntia ficou lá com a mãe dela, e eu vim aqui ficar com as crianças um pouco, fui fazer umas comprinhas ali com elas. Mais tarde eu estou lá de novo. A Aurora melhorou muito, e a gente está muito feliz. Se Deus quiser ela vai sair de lá logo mais — disse Scooby em um story em seu Instagram.

Scooby compartilhou também o momento em que os filhos Bem e Dom faziam uma visita à irmã.

Ele também agradeceu a todas as energias positivas enviadas à família. Scooby afirmou que diversos amigos se colocaram à disposição do casal para ajuda no que for necessário.



— Eu quero agradecer a todas as orações e todas as mensagens, todas as energias positivas que mandaram. Os amigos também que me ligaram, sempre preocupados, se prontificando para qualquer coisa que eu precisar, família também. Tamo junto — publicou.

Nos comentários da foto compartilhada pelo casal mais cedo, personalidades como Gabriel Medina, Ivete Sangalo, Giovanna Ewbank, entre outras, deixaram mensagens carinhosas de apoio ao casal e à menina.

Veja também

RÉVEILLON 2023 vai ser recebido com frevo, funk e soul, entre outras sonoridades