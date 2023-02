A- A+

teatro Pedro Vilela traz ao Recife o espetáculo "Figueiredo" Apresentação ocorre nesta terça-feira (7), às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho

O artista pernambucano Pedro Vilela realiza única apresentação no Recife do espetáculo “Figueiredo”. A sessão ocorre nesta terça-feira (7), às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho.

Radicado na cidade do Porto, em Portugal, Pedro estreou a montagem em 2022, fora do Brasil. A obra tem como ponto de partida o chamado “Relatório Figueiredo”, que ficou oculto por mais de 40 anos.

O documento traz as conclusões da investigação instaurada para apurar irregularidades no Serviço de Proteção aos Índios, órgão estatal responsável pela execução da política indigenista brasileira entre 1910 e 1967.



Pedro iniciou a pesquisa que envolve o trabalho em 2018, quando foi convidado pela companhia portuguesa Circolando a realizar uma residência artística em Porto. Nesta cidade, ele encontrou um conjunto de documentos que o levaram ao Relatório Figueiredo e, desde então, esteve dedicado a construir a palestra-performance.

Serviço:

Espetáculo “Figueiredo”

Nesta terça-feira (7), às 19h30

No Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: R$ 15

Veja também

BBB 23 Key e Gustavo desistem de "pegação" após três alarmes da produção