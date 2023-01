Pega Vareta anuncia as atrações da prévia

A- A+

O Pega Vareta definiu o line-up completo da tradicional prévia carnavalesca, que vai acontecer, como já é tradição, no domingo que antecede o Carnaval (12 de fevereiro). Estão confirmados os shows de Nattan, Denis DJ, Avine Vinny e Matheus Fernandes.

O local ainda está sendo definido e será divulgado em breve. Mas o instagram da página confirma: "local inédito, central em Recife e que vai ficar na nossa história. Divulgaremos nos próximos dias".

Como todas as edições do label, esta também contará com serviço all included (open bar) com whisky, vodca, gin, cerveja, refrigerante, água tônica, shots do Pega, cachaça e água mineral. Os ingressos já estão à venda nas lojas Vitabrasilnet e Esposende e no site Bilheteria Digital.

Serviço:

Pega Vareta

Onde: Divulgação em breve

Quando: 12 de fevereiro

Ingressos: Ingressos de R$180,00 (Limitados).

Instagram: @pegavareta

