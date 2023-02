Pega Vareta realiza edição de Carnaval reunindo grande público

A- A+

Sendo uma das prévias mais aguardadas do público recifense, o Pega Vareta reuniu grande público com muita animação e atrações de peso para matar a saudade depois de 2 anos sem a realização do evento de uma das prévias mais tradicionais na semana que antecede o Carnaval.

A primeira atração foi o cantor Matheus Fernandes, que já preparou o público para inciar a festa em grande estilo. Com os hits 'Balanço da Rede' e 'Baby Me Atende', Matheus colocou todo mundo pra dançar e trouxe um repertório bastante dançante para o show.

Já a segunda atração ficou por conta de Nattan. Subindo ao palco no meio da noite, o cantor que está bombando com o hit 'Love Gostosinho', não deixou ninguém parado e ainda trouxe outros sucessos como 'Comunicação Falhou', um feat seu com a cantora Mari Fernandez, 'Pelado' e 'Tem Cabaré Essa Noite'.

"Meu primeiro carnaval, já tive outras experiências e é um mês corrido e vivemos coisas únicas. Tenho certeza que não será meu primeiro Pega Vareta, amo fazer isso, é o que faço de melhor, levar alegria para as pessoas e muita diversão para todos curtirem, beijarem na boca e aproveitar muito. Pernambuco é um dos estados onde mais me sinto acolhido, fortaleci amizades e é onde eu passaria um mês ficando em casas de amigos diferentes", disse Nattan.

Ainda subiram no palco o Dennis DJ, trazendo uma mistura do funk com a música eletrônica e o cantor Avine Vinny.

