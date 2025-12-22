A- A+

CARNAVAL 2026 Pega Vareta: prévia carnavalesca revela data e atrações da próxima edição As vendas para a festa em 2026 começam nesta segunda-feira (22)

O Bloco Pega Vareta confirmou a realização de mais uma edição em 2026. A prévia carnavalesca ocorre no dia 7 de fevereiro, na Arena Pega Vareta, no bairro de Casa Forte.



Realizado no fim de semana que antecede o Carnaval, a festa antecipa a folia com atrações diversas. Já estão confirmados nesta edição Natanzinho Lima, Rey Vaqueiro, Eric Land e Raphaela Santos.

Como nos anos anteriores, o evento segue no formato open bar. A venda de ingressos começa nesta segunda-feira (22), pelo site Evenyx.



*Com informações da assessoria de imprensa.

