Carnaval 2024 Pegou a camisa do bloco? Veja três dicas para customizar o abadá em casa Com tesoura e barbante, é possível personalizar um look rumo às prévias de Carnaval

Todo folião que se preze já está com o calendário de festas atualizado para os dias que antecedem o Carnaval. Mas e o abadá? No checklist de uma boa produção, não pode faltar aquela blusa personalizada, estampando o bloco do coração. Para essa tarefa, poucos utensílios bastam. Tesoura e barbante são suficientes na hora de dar cara nova à peça.





Missão fácil para a influenciadora Camila Diniz, que costuma dar dicas simples para as amigas montarem o look. "É que as às vezes a gente pega a camisa em cima da hora e nem dá tempo de pensar muito", resume, descartando máquina de costura, cola e outros processos mais complexos.





No preparo mais básico, Camila sugere apenas cortar as mangas e fazer um corte “V” na gola. Com um pedaço de barbante, ela une a parte superior da blusa, fazendo um pequeno nó. Na parte de trás, basta puxar o excesso de tecido dando um nó nas costas, escondendo-o por dentro da blusa.

A segunda opção é mais incrementada, porém simples. Ainda com uma blusa com mangas e gola cortadas, passe um fio do barbante (pode ser fita ou corrente) entre as mangas e gola, deixando as pontas do fio caindo até embaixo. Dobre uma dessas mangas para dentro, com o fio passando por trás. O espaço de barbante que fica na gola servirá de alça. Logo, é só passar uma das mãos por ela e amarrar, nas costas, as pontas de baixo.

Por fim, o abadá pode ser cortado ao meio como um “kimono”. Corte também as laterais da peça, passando a tesoura até o meio. Ao vestir, basta amarrar um dos lados cortados e fazer do abadá a sua terceira peça, com um top brilhante por dentro.

