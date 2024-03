A- A+

BBB 24 Pela segunda vez consecutiva, Giovanna vence a Prova do Líder e se garante no "top 10" Nova líder está imune e indicará um participante na formação do 14º Paredão, que acontece no domingo (24)

A Prova do Líder desta quinta-feira (21) valia mais do que uma simples liderança, mas também o acesso ao sonhado Top 10 do BBB 24. Com exceção de Beatriz, vetada pela líder Giovanna, todos os outros 10 participantes disputaram o direito de estar imune e garantido no seleto grupo, além de indicar uma pessoa na formação do 14º Paredão, que acontecerá no domingo (24). Giovanna venceu a prova, sagrando-se líder pela segunda vez consecutiva. Ela escolheu Leidy, Fernanda e Bin Laden para o VIP.



A disputa foi dividida em duas etapas. Na primeira fase, foram realizadas três baterias classificatórias e uma bateria final. Disputaram as duplas Pitel e Fernanda, Bin Laden e Lucas Buda, Giovanna e Leidy, Alane e Isabelle e Matteus e Davi. As raias eram divididas ao meio e cada jogador escolhia um lado para ficar.



O primeiro jogador precisava encontrar quatro cards indicados no telão dentro da piscina de bolinhas e entregá-los ao parceiro. Ele depositava todos os cards no expositor virados no mesmo sentido que o gabarito e apertava o botão para liberar os cards de pagamento. Esses novos cards tinham que ser entregues ao parceiro, que os depositava no totem antes de apertar o botão do tempo.



Matteus e Davi foram os mais rápidos da primeira bateria. Giovanna e Leidy venceram a segunda bateria. A terceira bateria foi vencida por Pitel e Fernanda, segundas colocadas, pois Alane e Isabelle foram desclassificadas por posicionar um card de maneira incorreta. A bateria final da primeira fase foi vencida por Leidy e Giovanna, que passaram para a fase final.



Na segunda etapa, a disputa era individual. Na sua vez, o jogador escolhia um número de um totem até que alguém encontrasse o número premiado. Já na primeira tentativa da disputa, Giovanna demonstrou uma sorte absurda escolhendo o número 9, que lhe garatiu a renovação da liderança.





