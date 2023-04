A- A+

SHOW Pela segunda vez, show de Maria Bethânia no Recife é adiado; saiba o motivo Artista baiana faria dois shows no Teatro Guararapes, nesta quinta (27) e sexta (28)

As duas noites de shows que Maria Bethânia apresentaria nesta quinta-feira (27) e sexta-feira (28) no Teatro Guararapes, foram remarcadas para os próximos dias 9 e 10 de junho. O anúncio foi feito pela própria artista baiana em seu Instagram, nesta terça-feira (25).



Gripada, Bethânia justificou o adiamento em meio a pedido de desculpas e lamentações por não realizar mais uma vez o show no Recife - adiado inicialmente do início de abril, dias 5 e 6, em virtude da Semana Santa.





"Meu Recife querido, sou eu aqui, gripada. É a segunda vez que marco Recife e pego um resfriado (...) Estou sendo medicada e tratada, mas não tenho condições físicas, estou fanha e não consigo cantar", iniciou Bethânia, em sua fala, em vídeo, no Instagram.



Os ingressos adquiridos para os shows de quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, seguem válidos para as novas datas em junho. Os que não puderem comparecer às apresentações remarcadas, podem solicitar o reembolso no valor do ingresso em contato com o SAC do a plataforma Sympla ou diretamente na bilheteria do Teatro Guararapes.

