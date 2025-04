Conheça "Pelicano", obra de Francisco Brennand quebrada por mulher na SP-Arte; entenda o caso

A- A+

Uma obra do pernambucano Francisco Brennand que estava exposta na SP-Arte, em São Paulo, de 2 a 6 de abril, foi atingida e quebrada.

A escultura em cerâmica esmaltada batizada de "Pelicano" caiu no chão depois que uma mulher perdeu o controle da motoneta na qual trafegava pelo espaço.

Vídeo que mostra a peça em pedaços tem centenas de milhares de visualizações no TikTok. A legenda das imagens, no entanto, comete um equívoco ao referir-se à obra como "vaso milenar".



A Oficina Francisco Brennand, instituição no Recife responsável por cuidar da obra e legado do artista, falecido em 2019, identificou a obra, esclarecendo, por meio de nota, que ela não pertencia ao acervo da instituição.

"Após consulta ao acervo do artista, registrado no sistema digital de catalogação do museu, a obra se chamaria 'Pelicano' ou 'Pelicanus' e não pertencia à coleção da instituição. O acervo da Oficina Francisco Brennand é constituído pela produção realizada pelo artista Francisco Brennand ao longo de quase 50 anos. Desde de 2019, com a criação do Instituto Oficina Cerâmica Francisco Brennand, parte dessa produção se transformou em patrimônio da instituição", diz o comunicado.





Sobre a obra

"Pelicano" é uma escultura feita de cerâmica esmaltada, policromizada e vitrificada em alta temperatura.

Existem várias versões da escultura, com diferentes dimensões e numerações. Algumas versões têm a assinatura do artista no corpo da ave e uma chancela em cortiça assinada, datada e numerada.

Repercussão

A SP-Arte ainda não se pronunciou oficialmente sobre o incidente, mas postou uma galeria de fotos em suas redes sociais, em referência ao erro no vídeo do TikTok de que a cerâmica destruída seria uma "obra milenar" - o artista nasceu em 1927 e faleceu em 2019.

"Cerâmicas (não milenares) que estiveram na SP-Arte 2025 e continuam intactas", escrevu o perfil da exposição.

Cerâmicas (não milenares) que estiveram na SP-Arte 2025 e continuam intactas #SPArte #SPArte2025



Ceramics (not millennial) that were at SP-Arte 2025 and remain intact!



: Estandes - (1) Bordallo Pinheiro; (2) Claraboia; (3) Nicole & Luiza Toldi; (4) Portas Vilaseca. https://t.co/S73WTr37io pic.twitter.com/k5tH3WxQu8 — SP-Arte (@sp_arte) April 7, 2025





