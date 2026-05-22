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Cinema Penélope Cruz: Estreia de 'La Bola Negra' foi um de seus momentos 'mais fortes' em Cannes Filme, que entrelaça as histórias de três homens gays em diferentes épocas com o fio condutor de uma obra inacabada de Federico García Lorca, recebeu uma ovação de pé de 15 a 20 minutos na noite anterior, segundo a imprensa especializada

A exibição de "La Bola Negra" em Cannes, que recebeu um dos aplausos mias longas do festival, foi um dos momentos mais marcantes que Penélope Cruz viveu no evento, afirmou a estrela espanhola nesta sexta-feira (22).

O filme, que entrelaça as histórias de três homens gays em diferentes épocas com o fio condutor de uma obra inacabada de Federico García Lorca, recebeu uma ovação de pé de 15 a 20 minutos na noite anterior, segundo a imprensa especializada.

“A exibição de ontem à noite me lembra os momentos mais marcantes que vivi no festival”, disse a atriz espanhola em uma coletiva de imprensa, comparando-a à estreia de “Volver” (2006), de Pedro Almodóvar, pelo qual ganhou o prêmio de Melhor Atriz junto com seus colegas de elenco.

“Ontem senti o mesmo nervosismo, a mesma emoção da vez que estive aqui, aos 25 anos”, disse a atriz, primeira que chegou a chorar durante os aplausos estrondosos que o filme recebeu no grandioso auditório Lumière do festival.

Cruz também explicou como se envolveu com o projeto de Javier Calvo e Javier Ambrossi, conhecidos como Los Javis, que lhe ofereceram o papel, mesmo que fosse uma participação muito breve.

"Além do respeito que tenho por eles e pelo imenso talento que possuem [...], fazer parte de algo assim não importava para mim se eu aparecer na tela por 3 minutos, 30 ou o filme inteiro. O importante era participar de algo que eu sabia, no fundo do meu coração, ser importante", disse a atriz, referindo-se à poderosa mensagem LGBTQIAPN+ do filme.

Durante a gravação de sua cena, na qual interpreta uma cantora que se apresenta em um cabaré repleto de soldados, ela recebeu um telefonema de um médico que disse que poderia ter um aneurisma cerebral após realizar um exame.

Embora tenha sido revelado um alarme falso, naquele momento, Cruz decidiu continuar filmando.

“Sei que, no dia em que eu para uma senhora idosa, quando eu morrer, será um dos momentos mais surreais de toda a minha vida. Estar em cima daquele tanque pensando que tinha um aneurisma”, relembrou a atriz.

“La Bola Negra” é um dos três filmes espanhóis que concorreram a Palma de Ouro no festival de cinema mais prestigiado do mundo.

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