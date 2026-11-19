Penhora de mansão de Renato Aragão está suspensa; entenda o caso
Segundo a coluna Ancelmo Gois, do GLOBO, há, em curso, uma negociação com a Prefeitura para pagamento de dívidas de IPTU
Mais um capítulo judicial sobre a mansão de Renato Aragão, o eterno Didi de "os Trapalhões". Segundo a coluna Ancelmo Gois, do GLOBO, a Justiça suspendeu a penhora do imóvel no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, onde ele mora com a esposa, Lilian. A juíza da 12ª Vara da Fazenda Pública do Rio, responsável pelo caso, levou em consideração que há uma negociação em curso para sanar as dívidas de R$ 548 mil, só em débitos de IPTU.
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Entenda o caso
Em janeiro passado, a coluna Ancelmo Gois noticiou que a Prefeitura havia iniciado o processo de execução da dívida pelo não pagamento do IPTU de diversos anos. Diante da inércia de Renato no processo, no fim de outubro, foi decretada a penhora do imóvel. Este é apenas um dos débitos registrados sobre a propriedade.
A defesa do artista, então, se pronunciou, pedindo a suspensão do caso já que havia possibilidade de acordo com a Prefeitura.