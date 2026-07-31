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MÚSICA Peninha é atração do Projeto Seis e Meia no Teatro do Parque em setembro Cantor e compositor apresenta o show "Minhas Canções", no dia 11 de setembro; ingressos a partir de R$ 75

A sequência do Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque, segue rememorando nomes que marcaram época na música brasileira.



Depois de Michael Sullivan, com show que acontece na próxima sexta, 7 de agosto, em setembro será a vez de Peninha recordar seus hits junto ao público, com o espetáculo "Minhas Canções".



A abertura da noite ficará a cargo de Geraldo Maia, com Renato Bandeira. Os ingressos podem ser adquiridos com valores a partir de R$ 75 via Sympla.

Repertório

Dono de clássicos como "Sonhos", "Sozinho" e "Alma Gêmea", consagradas em vozes como as de Caetano Veloso e Fábio Jr., Peninha, 73 anos, iniciou carreira ainda na década de 1970 e com "Sonho" deu start a uma sequência de canções que se tornariam hits.









Aliás, além de tornar suas composições clássicas em outras vozes, o cancioneiro de Peninha também fez parte de trilhas de novelas, a exemplo de "Sozinho", em "Suave Veneno" (1999) e "Vou Levando a Vida", da novela Zazá (1997).



Geraldo e Renato

Para a abertura do show, o encontro entre Geraldo Maia e Renato Bandeira incrementam o projeto.



A dupla celebra parceria no palco, ao mesmo tempo em que Geraldo leva ao palco sua trajetória de mais de quatro décadas de carreira e Bandeira exalta, em sensibilidade, a sua veia musical.

SERVIÇO

Projeto Seis e Meia, com Peninha

Abertura Geraldo Maia e Renato Bandeira

Quando: Sexta, 11 de setembro, às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

A partir de R$ 75 via Sympla e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista

Informações: @projetoseisemeiarecife





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