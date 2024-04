"Pensei que ele iria arrancar a minha mão": Silvia Poppovic relata ação violenta durante assalto

A jornalista e apresentadora Silvia Poppovic, de 69 anos, usou as redes sociais para denunciar ter sido vítima de um assalto pela segunda vez em Higienópolis, em São Paulo. Ela contou que andava pela esquina de casa, depois de almoçar com um amigo na mesma rua, neste domingo, quando levou uma "chave de pescoço", pelas costas, e foi jogada ao chão. O bandido, segundo ela, quase "arrancou" sua mão para levar um anel.

"Felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e roubar o celular! Do chão, comecei a gritar e ele fugiu! Fiquei assim ensanguentada e com o coração partido com toda essa violência que nos cerca! Não dá mais!!!", escreveu ela, que exibiu aos seguidores fotos dos ferimentos na mão.