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BBB 26 Penúltimo programa ao vivo do BBB 26 tem Tadeu na casa e VT's emocionantes Com os aliados Juliano Floss, Milena e Ana Paula Renault disputando o grande prêmio, o episódio foi marcada por uma recapitulação dos eventos do dia

O penúltimo programa ao vivo do Big Brother Brasil 26 ocorreu na noite da segunda, 20. Com os aliados Juliano Floss, Milena e Ana Paula Renault disputando o grande prêmio, o episódio foi marcada por uma recapitulação dos eventos do dia e pelos finalistas assistindo a VT's da edição, com a participação do apresentador Tadeu Schmidt direto da casa.

O trio foi coroado finalista após a saída de Leandro Boneco, último eliminado da temporada. O programa de domingo, 19, contudo, foi marcado pela notícia da morte do pai de Ana Paula, no mesmo dia.

A notícia, inicialmente mantida em sigilo pela família, mudou o clima na casa e deu o tom de uma noite marcada por luto, desabafos e acolhimento entre os finalistas.

DIA 100 DE 100



É OFICIALMENTE HOJE



O DIA DA GRANDE FINAL DO #BBB26 CHEGOU! #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/LoT7AO4LHk — TV Globo (@tvglobo) April 21, 2026

Pouco depois, Ana Paula, Milena e Juliano seguiram para a despensa, onde encontraram caixas com presentes personalizados. Cada um recebeu um álbum de fotos com momentos marcantes da trajetória no programa, além de mensagens de incentivo. Ao abrirem os presentes, os finalistas se emocionaram com as lembranças.

Além da vaga na final, os três participantes celebraram um prêmio já garantido: um apartamento para cada finalista.

Já na madrugada, tiveram uma conversa profunda sobre o medo de deixar o programa e o que mudou ao longo dos meses que passaram lá. "Eu não sou mais usada, sei dizer não, sei me posicionar, sei o que eu quero. Ninguém entra mais na minha cabeça, sou uma pessoa mais feliz", disse Milena.

Já durante o dia, Milena, Juliano e Ana Paula receberam um "mimo" de um patrocinador e fizeram uma repaginada no visual. Além de um corte de cabelo, receberam novas roupas e taças de champagne.

Tadeu surpreende finalistas dentro da casa

Tadeu Schmidt - que, na noite anterior, emocionou os finalistas com um discurso de solidariedade com Ana Paula - surpreendeu os brothers ao aparecer dentro da casa do BBB 26. No ao vivo, ele surgiu de microfone no pescoço, assim como os que os participantes usam, e saiu do confessionário.

O apresentador trocou abraços com os finalistas e se declarou: "Vocês fizeram uma viagem incrível nesse BBB 26. Vocês e seus vizinhos que já foram embora. Vocês fizeram uma temporada incrível. Vocês não conseguem imaginar o que passou lá fora."

no intervalo, Tadeu deu um abraço coletivo nos nossos finalistas Eternos e saiu pra voltar pro estúdio. momento histórico! #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/Sne4SaBxdv — TV Globo (@tvglobo) April 21, 2026

VT de Ana Paula

Em seguida, os três assistiram a um VT com a trajetória de Ana Paula, relembrando os embates com adversários como Jordana e Jonas, e a aliança com Milena e Juliano.

A sister refletiu sobre receber a notícia da morte do pai dentro da casa do BBB e creditou sua força aos amigos.

"Eu não teria como sobreviver a mais essa etapa sem eles. Tinha que ser eles, e aqui. Se eu tivesse lá fora, eu teria sucumbido", afirmou a veterana.

VT de Juliano

Depois, foi a vez de Juliano. Ele relembrou a trajetória, inclusive a aliança com Babu Santana que manteve no início do programa e o racha que o veterano teve com Ana Paula, além do Paredão Falso com Breno e o Paredão que disputou com Jonas, seu maior adversário.

Ele afirmou que entrou muito inseguro no programa, mas que aprendeu a confiar mais em si mesmo.

VT de Milena

O VT de Milena também emocionou os brothers. A trajetória da sister foi marcada pela entrada pela Casa de Vidro e pela amizade com Ana Paula e Samira, mas também por embates com muitos participantes da casa. Ela destacou a jornada de superação, tanto dentro como fora da casa, e disse que aprendeu a se tornar uma pessoa mais calma e confiante.

"Você esperava construir uma história tão bonita?", perguntou Tadeu. "A vida me preparou para aquilo. Zero rancor por tudo que eu passei porque, se não tivesse passado por tudo aquilo, hoje eu não estaria aqui", respondeu ela.

Encerramento

O programa foi encerrado com Tadeu, já no estúdio, avisando que havia deixado um presente para os brothers na despensa: uma garrafa de champagne. Os finalistas brindaram enquanto a edição era finalizada.

A grande final do BBB 26 ocorre nesta terça, 21, às 22h25, após a exibição de mais um capítulo da novela Três Graças.

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