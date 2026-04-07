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"Pequena Cosmogonia da Cidade": livro de estreia de Caio Lima reúne contos sobre o Centro do Recife

A obra será lançada nesta quinta-feira (9), em Santo Amaro, com histórias escritas ao longo de sete anos

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Caio Lima lança seu primeiro livro, "Pequena Cosmogonia da Cidade"Caio Lima lança seu primeiro livro, "Pequena Cosmogonia da Cidade" - Foto: Divulgação

O poeta, músico e compositor pernambucano Caio Lima lança, nesta quinta-feira (9), às 19h, seu primeiro livro, “Pequena Cosmogonia da Cidade”. A publicação sai pela Titivillus Editora, com apoio do Funcultura, e será apresentada no Frontal, em Santo Amaro, área central do Recife.

A obra reúne contos produzidos ao longo de sete anos, período em que o autor passou a frequentar e morar no Centro da cidade. A experiência cotidiana com a região influenciou diretamente a construção das narrativas, que partem da observação de espaços, personagens e dinâmicas urbanas.

O projeto marca uma mudança na trajetória artística de Caio Lima, que passa a incorporar reflexões ligadas ao Antropoceno, período geológico em que as atividades humanas, impulsionadas pela dinâmica do capital, passam a produzir impactos globais no clima e nos ecossistemas. Segundo o autor, esse contexto começou a influenciar sua forma de pensar e produzir arte durante a escrita dos textos.

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Nascido no Recife, Caio relata que só desenvolveu uma relação mais próxima com o Centro após morar na Rua da Aurora. Antes disso, sua vivência se concentrava em bairros como Ipsep e Imbiribeira. A mudança de rotina ampliou sua percepção sobre o espaço urbano e suas transformações.

“Eu cresci no subúrbio, entre o Ipsep e a Imbiribeira, e ia pouco ao Centro. Não compartilhava da percepção do Recife ser uma cidade bela”, comenta Caio.

Os contos percorrem diferentes cenários do Centro recifense e abordam aspectos do cotidiano, incluindo personagens anônimos e lugares conhecidos, como o Cinema São Luiz. As histórias transitam entre elementos do realismo fantástico e da literatura de caráter mais experimental.

Para o autor, a paisagem urbana da cidade do Recife guarda uma densidade de tempo profunda, com camadas de histórias em conflito. É dessa ideia que se vale a escolha do termo “cosmogonia”, conjunto de teorias, mitos e doutrinas utilizadas para explicar a formação do universo. 

A edição do livro é assinada por Rodrigo Acioli, responsável também pelo projeto gráfico, que utiliza monotipias inspiradas em texturas urbanas. A publicação segue a proposta da editora de combinar técnicas artesanais e processos contemporâneos na produção dos exemplares.

Serviço:
Lançamento de “Pequena Cosmogonia da Cidade”, de Caio Lima
Quando: quinta-feira, 9 de abril, à 19h
Onde: Frontal – Rua Mamede Simões, 144, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito

*Com informações da assessoria de imprensa

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