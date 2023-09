A- A+

BIENAL PE Pequena Lo é confirmada na Bienal do Livro de Pernambuco Ativista pelo direito das pessoas com deficiência, Lorrane Silva estará na Bienal que acontece entre os dias 6 e 15 de outubro no Centro de Convenções, em Olinda

Dos nomes que, decerto, vão causar euforia na XIV edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, Pequena Lo é uma das presenças confirmadas no evento marcado para acontecer entre os dias 6 e 15 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.



Além dela, foram também confirmados em uma nova rodade de anúncios de participantes, Carlos Ruas, Eduardo Feldberg, Mila Costa, Mário Rodrigues e Tizuka Yamasaki. Nomes como os de Micheliny Verunschk, Raphael Montes, Xico Sá e Clara Alves também integram o rol de convidados da edição da feira.









Pequena Lo

Ativista pelo direito das pessoas com deficiência, Lorrane Silva, a Pequena Lo, 27, é também psicóloga, apresentadora e humorista.



Ovacionada no universo virtual, integra a Forbes Under 30, que destaca personalidades consideradas brilhantes de até 30 anos de idade, e que revolucionam e mudam o mundo.



Para a Bienal de Pernambuco, Pequena Lo vem para falar sobre o seu livro "Na Dúvida, Escolha Ser Feliz" - cuja narrativa conta a história da autora. A mediação ficará por conta de Antognniony Rodrigues.

A Bienal

Com o tema "Fome de Quê?", a XIV edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco traz à tona debate acerca da fome em sua múltiplas facetas, para além de necessidade de alimentação para explorar anseios e desejos que permeiam o ser humano.

O evento, que este ano celebra dois pernambucanos: Josué de Castro (in memoriam) e Lia de Itamaracá - acontece no Centro de Convenções, em uma área de mais de 9 mil m² no pavilhão interno do espaço - para a eidção atual, a Bienal está com os ingressos à venda no Sympla com valores a partir de R$ 10.

Serviço

XIV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco



Quando: de 6 a 15 de outubro

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

